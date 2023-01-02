  • 19°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 19:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝頒獎典禮2022】TVB新代小花力爭飛躍獎　雙劉+郭柏妍掀「美麗戰場」

娛樂 18:32 2023/01/02

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

大家睇好邊個呢？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》即將舉行，今年各項提名都鬥得非常激烈，在飛躍進步女藝員提名方面的最後十強為陳曉華﹑陳嘉慧﹑何依婷﹑郭柏妍﹑劉佩玥﹑劉穎鏇﹑羅毓儀﹑戴祖儀﹑JW王灝兒及炎明熹。

各位候選人今年都參演多套劇集，各有出色表現，當中有三位更被網民視為三大熱門，可謂「美麗戰場」鬥得難分難解！

【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形

最新影片推介：陳煒專訪

劉佩玥

2013年參選港姐奪得季軍繼而入行的劉佩玥（Moon），先後參演多套劇集，在2016年於劇集《幕後玩家》演黃宗澤的情婦而成功彈起，當年更被封為「最強小三」。

隨後她在劇集《降魔的2.0》﹑《跳躍生命線》及《換命真相》等演技漸有進步，開始備受注目。

及後,Moon在《鐵拳英雄》﹑《美麗戰場》及《超能使者》表現都相當精彩 ，足見其可塑性，令網民眼前一亮，而今次更是她三度被提名女飛躍獎項，難怪被網民睇高一線。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

劉穎鏇

劉穎鏇於2016年參選港姐奪得亞軍入行，在2017年加入綜藝節目《學是學非》成「是非精」之一而為人熟悉。

及後她轉戰劇集發展，在《兄弟》﹑《大步走》等令人關注，而近年她由配角再「升呢」為女主角，於《青春不要臉》首度擔任女主角。
今次她憑《青春不要臉》﹑《鐵拳英雄》﹑《回歸光影頌：我的驕傲》及《超能使者》三度被提名女飛躍獎項，實力不容忽視。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

郭柏妍    

2020年奪得港姐季軍入行的郭柏妍，短短時間已工作不絕備受力捧，在《下流上車族》更擔任重戲份一角，並演「車芊芊」而人氣急升，成功入屋。

除了《下流上車族》 外，她在《青春不要臉》﹑《雙生陌生人》及《白色強人II》已深受觀眾注目，可見甚有觀眾緣，今次是她首度入圍「飛躍進步女藝員」提名，已獲不少網民力撐！

    點擊圖片放大
    +10
    +9

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰對奪「最受歡迎電視男角色」有信心　形容陳展鵬為視神
18:50 2022/12/28
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰對奪「最受歡迎電視男角色」有信心　形容陳展鵬為視神
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形
18:53 2022/12/28
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形
【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌精湛演技成男配大熱 　林景程+林盛斌為最強競爭對手
13:04 2022/12/29
【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌精湛演技成男配大熱 　林景程+林盛斌為最強競爭對手
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻對奪獎保持平常心　 劉佩玥認有4個提名為最大鼓勵
20:16 2022/12/28
【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻對奪獎保持平常心　 劉佩玥認有4個提名為最大鼓勵
【萬千星輝頒獎典禮2022】林盛斌叫三飛坦言大豐收　黃翠如慶幸與方東昇爭獎
今日 13:48
【萬千星輝頒獎典禮2022】林盛斌叫三飛坦言大豐收　黃翠如慶幸與方東昇爭獎

你可能感興趣

【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰對奪「最受歡迎電視男角色」有信心　形容陳展鵬為視神
18:50 2022/12/28
【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰對奪「最受歡迎電視男角色」有信心　形容陳展鵬為視神
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形
18:53 2022/12/28
【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀入行25年講到明恨攞獎　相約郭柏妍齊做Gym鍛鍊身形
【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌精湛演技成男配大熱 　林景程+林盛斌為最強競爭對手
13:04 2022/12/29
【萬千星輝頒獎典禮2022】李成昌精湛演技成男配大熱 　林景程+林盛斌為最強競爭對手
郭柏妍 劉穎鏇 劉佩玥 娛樂人物職業 萬千星輝頒獎典禮 綜藝節目 香港小姐 電視劇 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
今日 14:01
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
18:22 2023/01/01
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
今日 10:57
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果