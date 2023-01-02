【萬千星輝頒獎典禮2022】TVB新代小花力爭飛躍獎　雙劉+郭柏妍掀「美麗戰場」

▲ 大家睇好邊個呢？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》即將舉行，今年各項提名都鬥得非常激烈，在飛躍進步女藝員提名方面的最後十強為陳曉華﹑陳嘉慧﹑何依婷﹑郭柏妍﹑劉佩玥﹑劉穎鏇﹑羅毓儀﹑戴祖儀﹑JW王灝兒及炎明熹。

各位候選人今年都參演多套劇集，各有出色表現，當中有三位更被網民視為三大熱門，可謂「美麗戰場」鬥得難分難解！

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劉佩玥

2013年參選港姐奪得季軍繼而入行的劉佩玥（Moon），先後參演多套劇集，在2016年於劇集《幕後玩家》演黃宗澤的情婦而成功彈起，當年更被封為「最強小三」。

隨後她在劇集《降魔的2.0》﹑《跳躍生命線》及《換命真相》等演技漸有進步，開始備受注目。

及後,Moon在《鐵拳英雄》﹑《美麗戰場》及《超能使者》表現都相當精彩 ，足見其可塑性，令網民眼前一亮，而今次更是她三度被提名女飛躍獎項，難怪被網民睇高一線。

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劉穎鏇

劉穎鏇於2016年參選港姐奪得亞軍入行，在2017年加入綜藝節目《學是學非》成「是非精」之一而為人熟悉。

及後她轉戰劇集發展，在《兄弟》﹑《大步走》等令人關注，而近年她由配角再「升呢」為女主角，於《青春不要臉》首度擔任女主角。

今次她憑《青春不要臉》﹑《鐵拳英雄》﹑《回歸光影頌：我的驕傲》及《超能使者》三度被提名女飛躍獎項，實力不容忽視。

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郭柏妍

2020年奪得港姐季軍入行的郭柏妍，短短時間已工作不絕備受力捧，在《下流上車族》更擔任重戲份一角，並演「車芊芊」而人氣急升，成功入屋。

除了《下流上車族》 外，她在《青春不要臉》﹑《雙生陌生人》及《白色強人II》已深受觀眾注目，可見甚有觀眾緣，今次是她首度入圍「飛躍進步女藝員」提名，已獲不少網民力撐！

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