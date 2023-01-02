  • 19°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】

娛樂 19:34 2023/01/02

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

COLLAR全員出席樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》成為焦點之一，蘇芷晴（So Ching）相隔約半年後復出，COLLAR於昨天（1月1日）首度齊人跳唱《OFF/ON》，So Ching演出狀態不俗。

沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching）、邱彥筒（Marf）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）難得齊人上台演唱，眾成員都充滿力量，一起勁歌熱舞。

【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲

So Ching發文

So Ching在今日（2日）近6時半在IG發文，寫道：

Feeling grateful to have lots of supports and love from all of you  Last night is a blessing 多謝你的堅強 教我靠著信念先可以走過來 2023年只一個願望

    點擊圖片放大
    +15
    +14

COLLAR受訪

COLLAR於後台接受傳媒訪問，也是自MIRROR演唱會意外後，她們首次接受記者訪問。不過因為Day肚痛不適提早離場，未能與團員一同受訪。

Gao直言非常激動：「頭先喺台上講：『我哋係COLLAR』，我都唔知點解會喊。」Marf稱：「第一次冇用Ear Mon去表演，係好重大嘅體驗。」芯駖指1月12日是COLLAR出道一周年，當天會有慶祝活動，且忍不住激動落淚。

【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】

    點擊圖片放大
    +10
    +9

剛剛復工的So Ching表示好興奮、好開心，「咗差唔多半年先同7位成員一齊，多謝大家咁耐以嚟都咁支持我哋。同阿Mo（李啟言）有共識，佢都好支持我復工，係對佢治療同康復路嘅動力，佢會好的。」

新一年來臨，So Ching透露新年願望，「相信大家都知道，新年願望係大家繼續為我男朋友祈禱。同其他成員一樣，有繼續唱歌、跳舞，為我哋嘅將來作好準備。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
20:04 2023/01/01
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
今日 13:25
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】

你可能感興趣

【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
20:04 2023/01/01
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
今日 13:25
【叱咤樂壇】姜濤談跪地演出教主答謝神徒　MIRROR喜見So Ching歸隊COLLAR齊人上台【有片】
COLLAR 叱咤樂壇流行榜 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
今日 14:01
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
18:22 2023/01/01
【聲夢傳奇】姚焯菲宣布暫別樂壇　「國民初戀」Chantel將赴新西蘭留學
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
今日 10:57
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果