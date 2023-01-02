【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】

COLLAR全員出席樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》成為焦點之一，蘇芷晴（So Ching）相隔約半年後復出，COLLAR於昨天（1月1日）首度齊人跳唱《OFF/ON》，So Ching演出狀態不俗。

沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching）、邱彥筒（Marf）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）難得齊人上台演唱，眾成員都充滿力量，一起勁歌熱舞。

【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動 阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲

So Ching發文

So Ching在今日（2日）近6時半在IG發文，寫道：

Feeling grateful to have lots of supports and love from all of you Last night is a blessing 多謝你的堅強 教我靠著信念先可以走過來 2023年只一個願望

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COLLAR受訪

COLLAR於後台接受傳媒訪問，也是自MIRROR演唱會意外後，她們首次接受記者訪問。不過因為Day肚痛不適提早離場，未能與團員一同受訪。

Gao直言非常激動：「頭先喺台上講：『我哋係COLLAR』，我都唔知點解會喊。」Marf稱：「第一次冇用Ear Mon去表演，係好重大嘅體驗。」芯駖指1月12日是COLLAR出道一周年，當天會有慶祝活動，且忍不住激動落淚。

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剛剛復工的So Ching表示好興奮、好開心，「咗差唔多半年先同7位成員一齊，多謝大家咁耐以嚟都咁支持我哋。同阿Mo（李啟言）有共識，佢都好支持我復工，係對佢治療同康復路嘅動力，佢會好的。」

新一年來臨，So Ching透露新年願望，「相信大家都知道，新年願望係大家繼續為我男朋友祈禱。同其他成員一樣，有繼續唱歌、跳舞，為我哋嘅將來作好準備。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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