【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出　蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】

COLLAR全員出席樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》成為焦點之一,蘇芷晴(So Ching)相隔約半年後復出,COLLAR於昨天(1月1日)首度齊人跳唱《OFF/ON》,So Ching演出狀態不俗。

沈貞巧(Gao)、蘇芷晴(So Ching)、邱彥筒(Marf)、王家晴(Candy)、許軼(Day)、蘇雅琳(Ivy)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)難得齊人上台演唱,眾成員都充滿力量,一起勁歌熱舞。

So Ching發文

So Ching在今日(2日)近6時半在IG發文,寫道:

Feeling grateful to have lots of supports and love from all of you Last night is a blessing 多謝你的堅強 教我靠著信念先可以走過來 2023年只一個願望