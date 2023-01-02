【通關經濟】通關後通脹飆升？　學者：趁早吸納電器及名牌商品

▲ (資料圖片)

中港通關在即，旅客重臨本港，市場需求增加難免推高物價，莫非疫情前物價高企的情況即將重演？經濟學者表示，通脹升幅擴大只會在通關後半年才出現，加幅亦不會太大，預計通脹率最高在3%內，不過內地旅客昔日喜歡赴港買珠寶、日用品等商品，建議港人在通關前入貨。

3年前內地旅客訪港搶購奶粉、藥物等日用品，令貨源一度緊張，相關售價因而增加，近日藥物搶購潮，以及工展會最後一日展期不少商戶未有如往年減價促銷，莫非本地零售界的加價潮即將來襲？

香港中文大學經濟學系副教授莊太量接受本網訪問，指通關初期訪港旅客設有配額，本地消費物價指數由租金、交通、食品等範疇組成，旅客的消費活動難直接導致上述類別的價格上升，預計通關半年後影響才會浮現；以最新11月為例，基本通脹率為1.7%，即使預料指數較現時增加，亦不會高過3%。他呼籲市民不要一窩蜂買商品，避免需求增加導致價格上升。

不過中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，昔日內地旅客訪港爆買名牌化粧品、手袋、珠寶飾品等，港人可趁仍未起價、貨源充足的時候入手，以免通關後貨源緊張而升價；至於季節限定商品如新春賀禮、衣飾等亦有機會因需求增加，商戶減少或不設折扣優惠，變相加價。

【TOPick診症室】5種癦痣恐是皮膚癌 1分鐘教分辨黑色素瘤

▲ (資料圖片)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜