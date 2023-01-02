【兩性關係】70歲老翁1周向太太「討要」6次　老婆無法承受崩潰怒離婚

▲ 7旬老翁性慾強，1周要6次，最終害得太太下體發炎崩潰怒離婚。

普遍來說，男人的性慾比女人強，就算年逾70歲仍有心有力！最近台北有一名7旬老翁，與老婆結婚多年，育有3名子女，但喜愛結交異性，因疫情關係無法尋歡，只好留在家中與老婆發生性關係，雖然老翁年事已高，但體力驚人，1周要跟老婆激戰6次，害得老婆下體發炎崩潰怒離婚。

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綜合外媒報道，判決書指出，該名70歲的台北老翁，育有3名子女，與老婆於1971年結婚，2004年離婚，再於2011年復婚，但老翁婚後整天遊手好閒，到處打牌、唱歌、跳舞、結交女友，偶爾才會回家，老婆一直啞忍度日。

自爆發疫情，老翁未能外出尋歡，惟有強迫老婆行房，1周高達6次，導致老婆下體發炎，要找婦科醫生，並使用醫生開的藥膏抹擦，豈料老翁竟因此誣衊陷她不檢點、偷情，更經常半夜將老婆叫起來辱罵，甚至懷疑3名子女不是親生，因此女兒將媽媽接回台中居住，之後老婆曾經心軟又回到老翁身邊，但老翁仍堅持老婆出軌，除了強行查閱老婆手機通話紀錄，試圖想要找到通情紀錄，更四處向老婆的家人控訴，害得老婆無日安寧，罹患憂鬱症。

隨後老婆不堪老翁的騷擾，索性搬去高雄和妹妹同住，卻被老翁要求和子女進行親子鑑定，而報告證明3名子女確為老翁的親生，這一連串的事件讓老婆崩潰，向法院訴請離婚，老翁辯稱，自己患有前列腺肥大，並且經手術切除，下體難以勃起無法行房，因此不可能強迫妻子，竟反咬老婆所說並非事實，更沒有行房索求無度。

不過，經過調查後發現，老翁跟老婆的妹夫有一段通話，對方詢問「你是不是有吃藥」、「哪有這麼勇，70幾歲了這樣還受得了」、「她說一禮拜要五六次我受得了嗎？」

而老翁則回應，自己動過手術後，前列腺會倒灌，正是因為精液倒流無法滿足性慾，「我們就是想要，改天再來用，她也常常說沒關係啊」。法官審酌後指出，老翁等言論足以證明性需求過大，使高齡的老婆難以負荷，再加上常猜測、懷疑老婆外遇，夫妻基礎消磨殆盡，難以維持婚姻，因此判准離婚。

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責任編輯︰王明芳