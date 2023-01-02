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【學術自由】黃照達稱社運文宣學術論文遭大學高層舉報　浸大否認曾報警

社會 20:33 2023/01/02

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浸大視覺藝術院前助理教授黃照達（左）接受沈旭暉（右）視像訪問時，表示大學高層曾就其發表的學術文章報警。（影片截圖）

時任浸會大學視覺藝術院助理教授兼政治漫畫家黃照達，曾於前年就少年警訊漫畫風波致歉，其後於同年底辭職浸大及移民英國。他近日接受學者沈旭暉視像訪問聲稱，因他過去發表一篇關於反修例運動文宣的學術文章，引來「大學高層」主動向國安警舉報，才觸發他決定離港，他更質疑本港做研究的「紅線」是意想不到，惟浸大校方昨否認曾就事件報警。

相關訪問刊登後，即引來多間網媒傳載；浸大回應本報查詢表示，「就報道中的事件，校方並未向警方報案或交由有關當局處理」，對於學術自由受影響的說法，浸大回應強調一直維護學術自由，並致力為教職員及學生提供合適環境進行研究、教學及學習，校方亦有責任確保校內一切活動皆合法。

黃照達近日接受學者沈旭暉視像訪問，提及前年少年警訊漫畫風波，是驅使他考慮離港的轉捩點，又指同年有「大學高層」就他過去發表一份關於抗爭運動文宣的學術研究而報警，估計校方報警原因，是該文章涉及反修例口號「光時」的圖像，事件令他感到「要即刻走」，遂決定在同年底離開大學及離港。

黃照達稱對校方報警的做法感意外，形容做研究的「紅線」是意想不到，「如果係咁嘅話，所有學者、所有學術研究都無可能喺香港做得到。」而進行訪問的沈旭暉亦指，過往未聞有本港大學因為學者發表學術文章而報警。

黃照達曾於前年9月，在《明報》刊登一則漫畫，內容關於兩名學生在討論課外活動時，其中一名學生指假新聞是從少年警訊的朋友傳出來，警方即批評黃照達無故作出毫無事實根據的指控，抹黑、詆毀少年警訊會員，並去信黃照達要求作出澄清以正視聽；黃照達事後曾就事件致歉。

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記者：馮琪雅

香港浸會大學 沈旭暉 假新聞 大學 視覺藝術 政治 移民

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