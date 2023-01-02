詐騙廣告不絕　Google：會移除企圖誤導或欺騙廣告　

▲ Google一向設有舉報廣告機制。

全國政協副主席梁振英上周三親自爭取下，指Google答應停止植入詐騙廣告。Google發言人回應TOPick查詢時表明，企圖誤導或欺騙的廣告，違反Google廣告政策，發現後定採取相應行動，包括移除有關廣告。

曾俊華「披露真相」

不過，近日不時仍可見類似詐騙廣告，最新「主角」是前財政司司長曾俊華，曾俊華就在跨年前，主動透過社交平台「披露真相」！他說：「我無做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三、四個月內，變成百萬富翁嘅搵快錢方法。」

▲ 近日不時見類似詐騙廣告，最新「主角」是曾俊華。（資料圖片）

曾俊華有信心平時有看他社交平台的朋友，一看就知道是「假消息」、「假新聞」，但都認為「提子」（警隊防騙吉祥物）這個時候要出場。

Google一向設有舉報廣告機制，根據Google列下的舉報指引，用戶可舉報不當的Google廣告，包括：（1）涉詐騙、令人反感或危險內容等違反Google Ads廣告政策的廣告;（2）侵犯版權、商標或冒牌商品的違反法律廣告；（3）一間公司同時顯示多個廣告等。市民填妥舉報表格後，將收到確認郵件，Google檢視舉報內容後，會在適當情況下，對有關廣告採取行動。

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