【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴　議員料實際北上名額不止3萬

▲ 消息指，初期通關人手料高於3萬。（資料圖片）

港府爭取1月8日與內地首階段通關，初期有人數安排。接近港府消息人士指，相關人數安排，只針對羅湖等陸路口岸，高鐵、飛機、船、金巴等，則不設人數限額，而是靠相關機構因應其運力，決定班次數目。

封關三年，不少港人正準備返回內地，特別是趁春節與親人共聚。大家關心，初期名額多少？哪些人有優先？具體安排如何？有消息指，港府已向中央提交通關方案，正待中央審批，料很快有定案。

特首李家超上周強調，與內地通關，希望盡可能作「最大的人數安排」。又稱，人數安排可以按實際情況，靈活調校，如果第一步很順暢，觀察一段時期後，就可以進行第二步的人數安排，強調每天都會審慎地檢視人數安排並調校。

消息人士表示，各陸路口岸，包括羅湖、深圳灣、福田，在初期通關時，必須有人數上的限額，否則肯定會有大批人湧至，令配套無法負荷；反而，高鐵、飛機、船、金巴等，可透過航班和班次數目等，因應其運力，調節人數，「有數得計」，即是一天有多少班次，每班多少人，總人數容易掌握，不易出問題。

至於誰人優先通關？消息表示，商務、公務、恩恤等，相信會有優先，其他市民則是另一條隊。有建制議員則估計，每日實際過關人數，將高於每日3萬人。