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【家庭不公】父母重男輕女為兩子買樓　女兒被迫出首期︰佢哋話留間房俾我

育兒經 10:43 2023/01/03

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有父母重男輕女，分別為兩子買樓，卻要女兒支付首期。

父母對孩子的態度影響他們日後成長，尤其重男輕女家庭禍害深遠。台灣一名女網民日前於社交媒體分享其悲慘的經歷，父母重男輕女，分別為哥哥及弟弟買樓，卻要她支付首期，說會留一間房給她。她從小到大面對父母種種不公平待遇，令她不禁質疑孝順的意義。

一句沒錢棄讀好學校

該名女網民周日（1日）於網上討論區Dcard，以「重男輕女 還要孝順嗎」為題發帖文，她表示父母為哥哥及弟弟買樓，她慨嘆自己連一個門鎖都沒有，最諷刺是父母要她幫手出首期。她指︰

我就問了有我的名字嗎？他們說女兒是嫁出去的，但是有幫你保留房間，所以我也要跟著付錢！

她曾經努力讀書，考入一間好學校，爸媽一句沒錢就不讓她讀，只說「你想唸書自己賺，家裡沒錢栽培」。相反他們不惜一切供兩個兒子上大學，說他們不讀大學沒未來沒前途，甚至容許他們延遲畢。女網民之後選擇半工讀，形容過著「快暴斃的生活」。

最新影片︰

父母只為兒子買保險

很多父母在孩子出生後，都會為他們購買保險。女網民的父母確實有為兩子買足保險，她也一直以為自己有，可是一次車禍時卻發現原來自己沒保險，她笑言「唯一的保險是我自己去保的儲蓄險 」。偏心的父母只心疼兩個兒子輪班工作很辛苦，好像女兒輪班就不累。

她算是一個孝順的人，即使父母總是偏愛她的兄弟，每年都會帶父母去兩次旅行兩次，包起全部旅費亦無怨言。不過，爸媽卻覺得她應邀請哥哥及弟弟，全家一起出遊，還說她愛計較。

我爸媽各種情緒勒索，要我幫忙出他們的旅費，可能原本10萬（台幣）就變成20萬（台幣）之類的。

兩老甚麼都先找女兒，總覺得女兒最閒，確診找女兒送餐，但明明兩個兒子住得較近，只因爸媽覺得「勞煩他們還要請假會賺不到錢」。

網民︰你是ATM

大部分網民認為這樣的父母不孝順也罷，勸女網民早日放開自己，留言「你是ATM」、「你這是愚孝了」、「你是不是傻？這種爸媽你就不該聯繫」、「父母都這麼偏心了你還不逃？」、「你應該設定界線」、「這樣的家人不如不要」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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