【網絡熱話】巴士疑遇猥瑣大叔滋擾　港女手機霸氣反擊兼罵爆對方落荒而逃

▲ 巴士疑遇猥瑣大叔滋擾，港女手機霸氣反擊兼罵爆。

作為女生，任何時候都要識得保護自己，才能使自己免受傷害。近日有港女便於巴士上作出了「英勇」示範，事源有一位「阿叔」在坐巴士期間，突然以手上電話「有嘢睇」為由，向港女靠近。港女下意識即時彈開，卻未有被嚇窒，反用自己的手機還擊，邊拍對方，邊鬧爆「你真係以為條條女都可以咁樣撩啊？你蝦到啲唔敢出聲嘅女仔咋」，最後更跟埋他落車，嚇到「阿叔」落荒而逃。

最新影片:

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」上周六（2022年12月31日）發布一段1分多鐘的短片，並於影片下方寫有女事主對當日概況的回憶，指事發於尖沙咀碼頭中午12:30時間自己坐上了一輛1A巴士，豈料卻有一位「阿叔」無故靠近，「無啦啦挨埋嚟話畀啲嘢我睇，跟住伸隻手過嚟，手揸電話話有嘢睇，我即刻第一時間彈開」，她有感對方是因為見自己一個女仔而滋擾，於是便「即刻開始爆鬧同開電話」將「阿叔」樣貌拍下，並大罵對方。文未，港女又再強調，將事件曝光是希望「費事有其他女仔受害」。

從影片可見，港女十分氣忿，多次厲聲斥責對方，「呢個阿叔啊，無啦啦過嚟話畀啲嘢你睇，畀咩我睇啊？你真係以為條條女都可以咁樣撩啊？仲要懶開心咁碰埋嚟講？」、「我就係要警告你啲咁嘅人啊，周街撩女？你蝦到啲唔敢出聲嘅女仔咋！」。不過，「阿叔」全程均未見有任何回應，只用手機努力遮掩自己面部。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

影片曝光後，隨即引來網民熱議，不少網民均十分讚賞港女反擊之舉，形容為「女英雄」、又指「好多女人應該會怕事自己行開算數！呢位女士做得好！」；有人則認為正確做法是即時告知車長並報警；不過，有網民則指事件純事主一面之詞，不宜跟車太貼。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣