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「鷹眼」謝洛美維納遇意外　 遭鏟雪車輾腳大量出血危殆

娛樂 10:16 2023/01/03

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現年51歲、在Marvel超級英雄內影集飾演「鷹眼」（Hawkeye）的荷李活影星謝洛美維納（Jeremy Renner），於1月1日遇嚴重意外。

據當地傳媒引述目擊者報道指，謝洛美維納當日早上於內華達州太浩湖區（Lake Tahoe）寓所因被厚厚積雪封路，於是用鏟雪車清除戶外積雪，可是疑安全系統失靈致鏟雪車衝向他，結果輾過其腳部，並將他拖行數百米。

謝洛美維納受傷致大量流血，當時一名任醫生的鄰居見狀，已即拿出止血帶為謝洛美維納當場進行急救，可是流血量太多，即由直升機緊急送院。

謝洛美維納的公關人員事後確認事件，指：「謝洛美當時情況危殆，經搶救後情況已穩定下來。」

曾與前妻對簿公堂

謝洛美維納除演MARVEL電影外，曾參演兩齣《職業特工隊》（Mission: Impossible）電影，在2010年更憑電影《拆彈雄心》（The Hurt Locker）獲提名角逐奧斯卡最佳男主角，2011年再憑《狂盜之城》（The Town）獲提名奧斯卡最佳男配角。

在2019年，他與2015年離婚的前妻Sonni Pacheco為爭女兒的撫養權對簿公堂。

兩人對簿公堂，在庭上互揭瘡疤，Sonni爆出Jeremy酗酒及有毒癮，更曾在女兒面前吸毒，又一度作勢要吞槍望以死威脅，並在女兒睡覺時在屋內向天開槍。

Jeremy否認一切指控，更反指Sonni性愛成癮，爆指前妻曾在網上搜索褓母的豔照，又拿出二人在結婚期間互傳的裸露照片以作威脅。

他認為Sonni不適合當全職母親及監護人，又願意向法庭提供連續3個月的毒品測試結果以證清白。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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