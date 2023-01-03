【身高問題】身高152cm被男友父母嫌矮逼分手 女生崩潰：他媽媽只高我2cm

身高問題可能會對日常生活造成困擾，還有機會因而「被分手」。一名網友於網上分享指因自己的身高而被男友母親冠下「這女生甚麼都好，就是太矮」之名而被逼分手，令事主崩潰大指男友媽媽只比自己高2cm，引起網民熱議。

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一名網友於網上討論區以「因為太矮被（男友爸媽強迫）分手」為題發文分享指自己從來沒想過會因為這麼荒唐的原因被分手。

事主續分享指自己從小便在加拿大長大，與男友都是「ABC」。然而自己的原生家庭十分自由，從沒有阻止事主與任何人交往，但男友家庭卻不然，指「他家人思想非常傳統，想控制他一輩子的那種」，而事主更交代背景指

我承認我是真的矮，152cm從小學便沒有再長高了。

最近的一次寒假事主前往美國探望男友一家時，男友的一家亦待事主十分友善，就連酒店也是男友的家人為其預訂。

可是事主想不到的是事後男友告訴她，原來事主出發的前一天，男友被家人要求與其分手，更要脅男友若不分手就不是他們兒子，更表示昂貴的學費亦要男友自行承擔。而強迫他們分手的原因卻是

他們說我很矮，表示以後生的小孩也會很矮。

令事主大感崩潰的原因在於一直她亦認為男友一家待她十分友善，而且家庭背景或學歷等亦十分符合對方父母的要求，甚至連是次旅行亦是男友父母邀請。豈料對方竟會在背後指

這女孩甚麼都好，就是太矮了。

前後反差令事主大感男友的家人十分虛偽。更崩潰指：

阿姨，你也才高我2cm而已！

事主續指男友最終選擇了家人，她亦明暸男友於20出頭的年紀大多數亦會選擇家人為先，而且更指出事業對男友而言十分重要，以後即使繼續在一起也不會幸福，故雙方也決定分開較好。現階段二人十分不捨對方，故仍會如情侶一般。但事主卻坦言知道這一切亦是暫時性，過一段時間便會好。更指

因為家人反對而分手，我身邊的人也都無法理解，連我爸媽也覺得奇葩。

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責任編輯：羅嘉欣