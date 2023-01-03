【大劉記者會】澄清與呂麗君關係斥「燈神」蕭若元造謠　 劉鑾雄強調身家非全歸甘比

▲ 「大劉」劉鑾雄開記招談及分身家與網絡打手的問題。

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在2014年分手，而早前在網上流傳一條約40多秒的短片，片中為現時很少公開露面的大劉，在3名保鏢護駕下，在自己旗下銅鑼灣皇室堡鬧人，而在大劉身邊的還有呂麗君。

後來，有傳大劉與呂麗君復合，大劉就向傳媒就此事發出澄清聲明，當中提到：「本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。」

在今日（1月3日）早上，大劉召開記者會，澄清失實傳聞，以及回應傳媒提問。

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▲ （陳慧安 攝）

大劉分身家

他強調自己最不喜歡看到「自己和呂麗君有關係」的傳聞，並坦言多年來被不少人打主意，甚至有創傷後遺症。

而大劉談及分身家的問題，表示：

財產處理方面我會特別澄清，擔心很多人會誤會「陳凱韻與家人」。

家人即是陳凱韻以外的，唔知就會以為個「家人」係指啲細路，我中文唔係太叻。我簡單想澄清，就係除咗陳凱韻嗰3個細路，即係陳凱韻有、3個細路有、仲有我嘅其他家人有，其他我嘅家人包括呂麗君嘅仔女，可能亦包括寶詠琴啲仔女，我就係想澄清呢樣嘢。

大劉強調身家並非全屬於陳凱韻，

費事外人以為啲身家畀陳凱韻全部奪取，絕對冇咁嘅事。

講真，我最大個仔今年都42歲，就嚟43歲，到後來呂麗君同陳凱韻生，佢都係最大，佢除咗讀書叻，做得嘢都事小，佢都好肯好肯做好多善事，呢個係最開心。唔想別人以為陳凱韻同佢屋企人奪取所有身家，怕別人誤會這事。

他跟律師商量後便有決定：

講真，我處理財產係同陳凱韻結婚之後，同律師討論，知道財產在信托內將來會有爭執或打官司。我寧願全部派晒出去，As a gift。我曾經同律師講，我寧願送咗出去畀錯人，都唔想畀一啲天下間極壞極壞極壞嘅恐怖份子。

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網絡打手

大劉提到網絡打手的問題，指「燈神」蕭若元造謠，又談及換腎的話題，

我都唔識上網，唔識睇網上新聞，更唔識用智能電話，但我都知有大把網絡打手。 有啲人好鍾意利用網絡去歌頌自己去踩人，我見唔少，有人話我點解同陳凱韻結婚，話佢阿媽畀咗個腎我，想去報恩就同陳凱韻結婚。我要換腎都搵個後生啲啦，60歲人仲要搵個老腎去換。

▲ 蕭若元。（FB圖片）

對於蕭若元，大劉表示不會採取法律行動，也不會找台灣朋友「探吓佢」，更指很諒解對方：

我今日慶幸都搵到稀粥食，我唔希望我做任何嘢影響我第二代第三代生仔冇屎忽，你聽唔聽得明呢句說話呀，有啲人好慘架，為咗搵食，男人賣籮柚又有，女人出賣肉體又有，全世界都有。我今日都好吖，慶幸自己勤勤力力，又借我外母15萬碌到今日咁，唔敢講搵得到好多，兩餐安樂茶飯食。 你會唔會問我採取法律行動？唔會，但如果繼續講呢？我就可能會講，打擊佢喺台灣嗰個咩網絡平台，會令佢冇晒信用。我唔會專登去做，但如果佢繼續咁做，好似有次朋友講，我話佢就好彩啦，佢有權選擇佢想做嘅嘢，但我唔好彩我冇權選擇。例如你有權選擇殺我，你預備殺我，咁我冇得選擇。咩意思呀，我明明唔想殺你都要自衛殺你啦！簡單講句，你明唔明我意思呀，即有權選擇做啲侵略、害人嘅事，但我冇權選擇，當有人入嚟我屋企要殺我全家咁點呢？我冇得選擇囉。 我係講比喻啫，唔係講殺，何況大家相識一場，我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖...如果我有一日要喺平台咁呃like呀，哈！ 我教我老婆點呀，我話慳啲使呀，盡量幫到人都去幫手呀！好彩依家唔使慳，佢好慘架佢，簡單講佢點解要去台灣呢？梗係爭人，但呢啲我唔知，冇交集、冇來住，但佢醒目呀，利用我嘅topic去吸引去attention，咁咪多人落廣告，收到錢賺錢。有人話我知佢一個月十幾廿萬，我唔知，有冇可能呀？我唔識呀，佢一個月賺十幾廿萬我都替佢開心，吹吓水啫，最多我狂燥症啫，掟支票落人哋面珠啫，最多鍾意話我先姦後殺啫吓話，但如果講到我先姦後殺嗰時，我真係冇choice呀。你最多話我有狂燥掟支票落樹啫，但我最鍾意最愛邊個佢又知嘅，我自己都未知呀！咁多位，哈，佢話佢知我最我邊個邊個，佢講嚟講去都係作！

▲ （陳慧安 攝）

防人之心不可無

大劉又表示，會一定要有防人之心，解釋稱：

阿呂小姐，我唔係考慮到佢嘅仔女，一個12歲，一個20歲，我決定幫與唔幫，平時我諗嘢0.1秒便決定了，我都諗咗分幾兩分鐘。我都係為咗我對仔女保留返一啲尊嚴。 就算殺人唔係犯法我都唔會去做，因為考慮到我嘅仔女，但我都要保護我自己、陳凱韻同3個仔女，同埋我其他仔女，我當然要預防。李家超曾說「害人之心不可有，不過防人之心不可無」，我都要防。我希望記者會後有人會收斂啲。

然後，大劉歡迎在場傳媒提問，當被問呂麗君有何難處，他即說：

我都知記者朋友會問呢樣嘢，但我真係唔想講。我哋做人，自己本人，人哋點做我唔知，我做嘢都係今日留一線，他朝好相見，我更加唔會趕盡殺絕任何人，唔止係呂小姐，任何人都唔會。 但係，你哋娛樂版唔會留意財經金融地產，如果你哋問嗰邊好快會知，我唔方便講，其實我唔係為咗對仔同女，我都極度唔想講。

記者：艾維

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