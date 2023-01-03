【升中派位】自行分配學位今起接受申請皇仁人流稀少　交表家長：移民完全無影響 

▲ 自行分配學位今起接受申請，傳統名校皇仁書院人流稀少。（陳靜儀攝）

中一自行分配學位階段今日（3日）起接受申請。今年教育局首次推出「中一派位電子平台」，家長可透過電子平台遞交自行分配學位申請及查閱結果。傳統名校皇仁書院今早開放收表時亦未見人龍，只有5名家長到場排隊。

排頭位的韓太在早上8時半便已到場。她雖然早已知道今年推出新電子平台，但仍堅持親身到場為兒子交表：「最穩陣自己都係交，有資料要補可以即時知。」而韓太平日除為兒子報讀英語、數學班外，亦未有再作其他操揀，只稱：「順其自然啦，雖然心儀呢間，但都係講緣份。」

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對於政府將在官立學校以全校參與和聯校協作模式，推出一系列國民教育活動，韓太則表示無所謂：「學咗啲嘢又無壞，佢哋大個有自己思考能力，有啲啱同唔啱都要自己知下。」

另一位家長何先生同樣提前到達，避免稍後出現人龍，不過現場大出何先生所料，在記者在場的1小時內，入內報名的家長亦僅約10人。何先生雖知道有網上系統，但因不熟悉系統運作，仍選擇列印表格親身遞交。他亦相當欣賞皇仁書院校風，自行分配學位階段亦只選定該校。

何先生亦對兒子寄予厚望，而自數年前已開始為兒子報讀奧數等補習班，為月花費約3,000元。雖近年移民潮加劇，但他暫未考慮讓兒子日後出國發展：「見步行步先啦，將來嘅事我哋完全睇唔到，佢自己決定好過我哋幫佢決定。」

印度裔的Ms Kaur則對孫兒充滿信心，指就讀官立嘉道理爵士小學的孫兒成績優異，除中文科外均達band 1水準，自行收生階段亦僅報讀皇仁書院：「有信心先揀呢間學校，睇佢好唔好彩。」至於孫兒日後會否出國發展，她則笑稱：「而家F1仲細，睇下佢F4揀咩科到時再商量，而家諗都無用。」

黃先生同樣將皇仁書院放在第一志願，雖然現就讀英皇書院同學會小學第二校的兒子成績亦達band 1A水平，但被問及是否有信心，他亦僅笑指：「隨緣啦。」而在移民潮下，黃先生亦不認為競爭會隨之而減少：「香港咁多精英小朋友，移民潮完全無影響。」

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記者：黃穎津