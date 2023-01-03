【COLLAR成員】Gao騷全員大合照　形容隊友So Ching：最叻最堅強的女人

▲ COLLAR齊人喇！

新一年新開始！對COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）而言相當有意義，皆因她在1月1日《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》終於復工，亦是自MIRROR演唱會7月發生嚴重事意外後，COLLAR全員首次合體，難怪令不少粉絲大表感動。

當日在台上見So Ching與隊員依然合拍十足，表現未有生疏，到So Ching表演時全場更為她歡呼打氣，可見大家多麼支持她。

【叱咤樂壇】So Ching回歸COLLAR首復出 蘇芷晴：多謝你的堅強【多圖】

▲ 大家期待已久齊人的畫面。

感謝支持So Ching

作為隊長的沈貞巧（Gao），事後在網上甫出全員合體照，發文感謝各位DJ的照顧，並指腦海浮現出很多這年的點滴：「無諗過內心會咁激動，有少少控制唔到自己明明係期待已久嘅8人OFF/ON 舞台，但自己嘅表現好差⋯對唔住。」

Gao特別感謝各位支持So Ching的人：「多謝企起身為蘇芷晴歡呼打氣嘅所有人，個一刻心裡OS 『好好看著她吧！』我們最叻最堅強嘅女人，真係好有型！」

最後Gao希望未來日子請繼續多多指教，並以「大家好，我哋係COLLAR ！」作結，相信這個齊人口號，對於COLLAR的粉絲來說別具意義！

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阿Mo支持復工

至於剛剛復工的So Ching受訪時表示好興奮、好開心，「差唔多半年先同7位成員一齊，多謝大家咁耐以嚟都咁支持我哋。同阿Mo（李啟言）有共識，佢都好支持我復工，係對佢治療同康復路嘅動力，佢會好的。」

新一年來臨，So Ching透露新年願望，「相信大家都知道，新年願望係大家繼續為我男朋友祈禱。同其他成員一樣，有繼續唱歌、跳舞，為我哋嘅將來作好準備。」

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