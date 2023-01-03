收到驗樓驗窗通知　屋宇署「阿標」24小時解答疑難

超過三十年樓齡的大廈，它們的各項樓宇構件同排水系統都可能因為老化、耗損而導致混凝土剝落、外牆破損、窗戶破損、消防安全設施欠妥或不完備等問題，對使用者及公眾構成危險和威脅。屋宇署會定期發出強制驗樓、強制驗窗通知，要求業主委任註冊檢驗人員或合資格人士進行檢查並委任註冊承建商進行所需的修葺工程，避免情況持續惡化，確保樓宇安全和穩定。至於樓齡達10年或以上的樓宇，業主也有機會收到強制驗窗通知。

虛擬機械人即時答覆 助你履行強制驗樓或驗窗計劃通知

根據「強制驗樓計劃」，樓齡達30年或以上的私人樓宇的業主須在接獲屋宇署送達法定通知後，委任一名註冊檢驗人員就樓宇公用部分、外牆及伸出物或招牌進行檢驗並監督所需進行的修葺工程。

為加快解答市民對計劃的查詢，屋宇署特意推出聊天機械人「阿標」解答這方面的疑問，同時提供資訊助業主盡快完成檢驗和修葺程序。「阿標」會嘗試解答業主有關「強制驗樓計劃」及「強制驗窗計劃」的一般查詢。「阿標」的電腦系統會記錄與每位市民的對話，但絕對不會要求使用者提供任何可識辨個人身分的資料，包括姓名及聯絡資料。

機械人「阿標」在手機和電腦也可以迅速回答查詢，只要在屋宇署網站點擊右下角機械人「阿標」圖案就可與「阿標」對話，當中亦已預設數個熱門問題，包括：

￭ 我想查詢某人是否「註冊檢驗人員」。

￭ 我想查詢某人是否「合資格人士」。

￭ 收到驗樓／驗窗警告信應該點樣做？

￭ 點知道單位有沒有驗樓／驗窗通知和通知的遵從狀況？

￭ 我想驗樓／驗窗，有沒有大概參考價目？

「阿標」會即時對使用者發出的問題作出反應，提供相關的資訊和網站，業主可馬上點取連結獲得資訊，並根據有關資訊諮詢註冊檢驗人員的意見，安排處理驗樓工作。

業主亦可選擇在輸入欄中提出其他問題，機械人分析其意向及文字後會盡快提供相關資訊或連結，並附有引導式問題的快捷鍵，業主可選擇其希望了解更多的查詢項目的快捷鍵，「阿標」隨即會顯示其查詢結果，令業主逐步認識驗樓驗窗各階段所需進行的工作並盡快履行通知的要求。如有需要，業主亦可透過列印，或另存為PDF檔案自行備份「阿標」提供的資料。

如有進一步查詢或舉報，亦可透過電郵（enquiry@bd.gov.hk）或電子舉報表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/bd0001/tc/）向屋宇署反映。

安裝「窗安無事」流動應用程式 方便業主驗窗

就驗窗工作，政府推出「窗安無事」流動應用程式，方便樓齡達十年或以上（不高於3層的住用樓宇除外）並接獲屋宇署送達法定通知的私人樓宇業主在流動裝置上搜尋及後委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗並監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程，從而遵辦強制驗窗通知。

「窗安無事」的主要功能包括：

￭ 支援業主按個別要求搜尋合資格人士

￭ 設有聊天室，供業主與合資格人士洽談驗窗服務

￭ 方便市民向屋宇署提交與強制驗窗通知有關的查詢

￭ 收集驗窗服務及費用資料作統計以供公眾參考用途

「阿標」聊天機械人網站：https://www.bd.gov.hk/tc/index.html

「窗安無事」流動應用程式：App Store / Google Play / AppGallery

（特約）