【MIRROR成員】Anson Lo預約神徒過情人節　教主重提演唱會事故：影響了我很多

▲ Anson Lo自爆情緒仍受演唱會事故影響。

《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》可謂樂壇盛事，MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）前日（1月1日）在頒獎禮贏得「我最喜愛男歌手」獎，力壓前輩張敬軒、隊友Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢），同時更力壓去年奪獎的「人氣王」姜濤。

當晚林海峰頒獎宣告由Anson Lo獲獎時，「教主」露出天然呆表情，一度不敢相信自己獲獎。

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事後Anson Lo在社交平台發千字文分享得獎感受，同時為2022年作總結。他提到過去一年經歷不少新嘗試，參與劇集及電影拍攝之餘，又為單飛歌首任MV導演一職，更創立自家時裝品牌榮升老闆，經歷不少「第一次」，難怪感受良多。

今年的所有新嘗試

的確很困難、很大壓力

曾擔心每一個決定是對或錯？

每一個作品是好與壞？

▲ （Instagram圖片）

重提演唱會事故

MIRROR於7月底在紅館舉行演唱會，舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，擊中兩名舞者，其中李啟言（阿Mo）情況嚴重，至今仍然留醫。

Anson Lo主動重提意外事故，坦言情緒仍受事件影響，每一次上台的情緒都不穩定：

很多人都叫我不要再提起演唱會事件

但這件事的確影響了我很多很多

事件至今 情緒雖然依然時好時壞

無論開會、踏上每一個新舞台

每一次的情緒都不一定是穩定的

但它狠狠的提醒了我

真的要珍惜身邊每一個人

再多一點地主動的關心

為同行朋友們再做多一點

哪怕只能夠做多一丁點

謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我

時常對我的照顧

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最後，他預告下月情人節將與「神徒」一同慶祝，並感謝他們一直以來的應援支持：

偷偷告訴你們

來臨的2月14日 留給我吧

我決定要和你們每一位👶🏻一起親身渡過這年的情人節

Stay Tuned～

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