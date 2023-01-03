【罔顧安全】跨年亂放煙花誤中鄰店女客人　涉事者事後1個行為惹公憤

▲ 台灣小琉球逰客跨年放煙花誤中鄰店客人，女生被燒至二度灼傷。

元旦假期，不少人會選擇去一些旅游地區度假慶祝。上周六適逢除夕夜（12月31日），台灣小琉球某間民宿，就有客人大放煙花，令在民宿附近一間日式居酒屋用餐的食客，被迫吸入煙花灰燼外，有煙火更從高空直接射向居酒屋的座位區，導致一名正在用餐的女客人，被炸至二度灼傷。

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涉事居酒屋周日（1月1日）在Facebook群組「小琉球聯盟」發文表示，當晚居酒屋附近的民宿客人，一直在居酒屋旁邊及附近馬路上放煙花，而店內當時則有不少客人用餐，居酒屋於是批評其行為等如「大家都吃你們的灰」。

居酒屋職員隨後向放煙花的人直接反映，其行為已影響到其他食客，提醒對方注意放煙花的風向及地方，卻不獲理會。在當晚約11時40分，民宿客人放的煙花更直接炸到居酒屋内用餐的客人，有女客人甚至被炸至二度灼傷，並感到十分疼痛：

真的看的我們在場所有人都很驚恐與不捨那位女孩，開開心心的來跨年，結果被你們炸成這樣。

從居酒屋上傳的影片中可見，多名客人當時正坐在餐廳的戶外座位區域用餐及聊天。期間，突然有煙花從旁邊射向戶外座位區，並有煙花在最右側的座位爆開，冒出大量火光，一名女子更被煙花直接噴中，同行友人及其他客人隨後立即上前查看其情況。

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居酒屋指，傷者當即被送往急診救治，但同時涉事者一行人仍堅決要放煙花，並且還是在店舖的旁邊，店內的客人因此嚇得立即躲到一旁。店方直言：「已經有人受傷了，還有心情放煙火，我很佩服」，並提到員工有上前勸喻涉事者停止放煙花，否則建議他們轉到最前方。但涉事者依舊不予理會，並在店家幫忙轉移時在後面點煙火。店方又直言：「我還真沒看過你們這種人」，並批評涉事者是「流氓」，指涉事者的所作所為「真的很讓人鄙視」。

帖文發佈後，不少網民紛紛就此事件對涉事者的行為進行譴責：

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店方隨後在帖文補充指，事發後已報警，後續只能讓客人處理，但會持續追蹤此次事件。受傷客人被送至琉球衞生所，就醫證實其右腿二級燒傷，並已提出上訴，目前警方正在偵查中，並呼籲民眾燃放鞭炮注意安全，儘量滅少爆竹施放量，以免造成遊客及民眾危險。

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責任編輯：羅嘉欣