【令人心酸】醫學系窮學生每月僅177元零用錢 　為充飢每晚到快餐店吃食客剩下雞骨

▲ 20歲男生嘅處境係慘，不過佢真係可以考慮半工讀，做份part time。

窮人的孩子早當家！馬來西亞1名20歲就讀醫學系學生，因家境貧窮，每月僅177元零用錢，他寧願每晚9點到快餐店吃食客剩下的雞骨，也不想加重父母的負擔，他的苦況令人心酸！

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綜合外媒報道，某一天晚上，這名馬來西亞貧窮學生如常到雪州八打靈再也的快餐店，吃顧客剩下的食物包括雞骨，被一名女食客發現，更向男子查詢下才知道他是因為太餓且沒有錢，所以才啃雞骨，該女食客慘不忍睹，於是聯絡了慈善組織「馬鈴薯叔叔」的關志庭，希望能拖予援助。

昨日(2日)，關志庭在他的facebook發帖，hashtage醫學生沒錢開飯，餓得在快餐店餐桌撿骨頭吃，被一名馬來西亞女子看見而通知他們，

這男生年約20歲，曾在SPM考獲11A的優異成績，目前是私立大學醫學院二年級學生。

關志庭續指，該男生的父親在馬六甲做散工，母親是家庭主婦，每個月只能給他100令吉(約177元港元)的生活費，所以男生經常捱餓，每晚9點後便到快餐店收銀處向工作人員詢問：「今天有剩下食物嗎？」，若有剩餘需丟棄的食物，通常工作人員也會給他。但若沒有剩下的食物他就要捱肚餓，餓起來時，甚至會去未清理的桌子，吃顧客剩下的食物及雞骨。

該男生寧願吃別人吃剩及吃過的雞骨，也不想給經濟拮据的父母增加負擔，而且他還有一名在政府大學就讀第三年的哥哥，惟相信哥哥可在大學裡用餐。

據關志庭透露，男生獲公共服務局25萬令吉貸學金，在一家私立大學就讀醫學系，他的學費需要270,000令吉(約479,665港元)，而父母每學期也需還款5000令吉(約8,858港元)的學費差額，而哥哥在本地政府大學攻讀化學工程。

在關志庭上載的影片，當日他約了男生中午在 Paradigm Mall，並請他吃了一頓飯，男生表示已經很久沒有喝過湯了，聽了真令人難過，影片中，關志庭說到男生的事情時，更忍不住流淚，男生還有三年半的課程，關志庭希望善心人可贊助男生的膳食費。

貼文一出，即引起熱議，不少網民同情該男生的處境，更樂意幫助他，「可以直接給該男子的聯絡號碼嗎，補助他，怎樣匯呢？」、「我可以每個月補助他，怎樣匯呢？」、「可以私我 他的銀行戶口嗎？ 我希望可以直接轉賬到他手裡 我會比較安心」、「感恩。助人為樂。功德無量。好人一生平安。」，另外也有網民建議男生應該找份part time半工讀。

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責任編輯︰王明芳