【大劉記招直撃】劉鑾雄親澄清與呂麗君關係　衛生意識高場內放滿口罩+濕紙巾

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在2014年分手，而早前在網上流傳一條約40多秒的短片，片中為現時很少公開露面的大劉，在3名保鏢護駕下，在自己旗下銅鑼灣皇室堡鬧人，而在大劉身邊的還有呂麗君。

後來，有傳大劉與呂麗君復合，大劉就向傳媒就此事發出澄清聲明，當中提到：「本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。」

在今日（1月3日）早上，大劉召開記者會，澄清失實傳聞，以及回應傳媒提問。

大會規定記者於採訪期間只能拍照及錄音，並於記者會開始前沒收所有記者的手機。現場所見，桌上放置了水杯、毛巾，口罩、濕紙巾等防疫用品，可見他十分注重衛生。

【霸氣大劉】劉鑾雄發聲明提出6大要點 澄清與呂麗君關係：分手後不相往來

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在大劉未正式發言前，先由大劉的律師向傳媒講出聲明，代表大劉表示：

最近因為小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議，當日呂小姐指示在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，

並不是呂小姐與本人相約逛商場。

在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面，上述有關當日屬商業性質，並不構成本人對呂小姐有任何財政照顧或支持。

對於近日媒體出現網絡打手，故意散播謠言，不僅誤導觀眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人有必要作出澄清。

本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將大部分名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟。

所作一切無非保障陳凱韻與家人，避免日後有人為一己私利興風作浪。

本人重申，本人與呂小姐除了作小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網絡打手不實傳聞，作出無謂的聯想和揣測。

本人自2014年與呂小姐分手後不相往來，是次作出此聲明實屬逼不得以，為免他人乘機招謠撞騙。

記者：艾維

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