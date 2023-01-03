【萬千星輝頒獎典禮2022】TVB男飛躍十強表現出色　林子超+林景程+黃庭鋒成大熱

▲ 到底獎項最終會花落誰家呢？

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日（星期日）舉行，「飛躍進步男藝員」的最後十強分別是：陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、林景程、吳偉豪、黃建東、黃庭鋒。

十強的男藝人各有不同的突破，其中林景程、林子超、黃庭鋒「跑出」奪獎的機會似乎比較大，未知會否如去年般出現兩位男飛躍得主（丁子朗、羅天宇）呢？

【萬千星輝頒獎典禮2022】演《下流上車族》好評多角逐男配+男飛躍 林景程身兼兩職犧牲休息追夢

林景程

2009年參加《超級巨聲》後入行的林景程，憑《回歸光影頌：究竟天有幾高》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《美麗戰場》及《下流上車族》入圍「飛躍進步男藝員」十強，同時又憑《下流上車族》入圍「最佳男配角」十強。

景程在《下流上車族》與「鮑姐」鮑起靜的母子情看得令人肉緊，家寶（林景程飾）曾連番數落媽媽是恃老賣老，盡現「衰仔」一面。

在劇集播出期間，一直也有不少網民在社交平台上稱讚林景程的演技出色，而他過往在《香港愛情故事》中演地產經紀Henry被讚演得真，並獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳男配角。

如景程真的在今年頒獎禮中獲得獎項，那就是一份遲來的肯定了！

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【全城一叮】林子超不被先天性心漏病阻跳舞夢 化身金髮舞后豔壓全場

林子超

現年32歲的林子超（Andy）在才藝比拼節目《全城一叮》化身變妝皇后表演跳唱《Lindylicious》，並分別做出一字馬、瞓地腿張開及側手翻等高難度動作，成功晉級兼贏得全場掌聲。

Andy因為《全城一叮》的表現而人氣急升，更獲得在TVB台慶演出的機會。

而他在劇集《十八年後的終極告白2.0》演患有自閉症的周明光，又於《法證先鋒V》演《森林謀殺案》劇本殺作者，又在《青春本我》中「為人師表」演地理科老師安Sir，角色各有突破，盡現其百變的可能性。

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【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一 自知輸在起跑線：我做足120%

黃庭鋒

34歲的黃庭鋒在2018年在劇集《救妻同學會》首度擔任要角，今次已是他第4度獲提名「飛躍進步男藝員」。

主持、演員雙線發展的他，以《雙生陌生人》、《超能使者》、《破解讀心理》、《香港小姐再競選》角逐本年度的男飛躍。他在《超能使者》中演阿鏈（陳展鵬飾）弟弟鍾孝添相當亮眼。

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