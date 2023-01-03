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【癌症殺手】陳百強媽媽不敵癌魔廣州病逝享年85歲　一文看清肺癌病徵+成因

健康 12:17 2023/01/03

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陳百強媽媽廣州仙遊享年85歲，突發性肺積水入院確診肺癌病逝。

紅遍80年代的已故歌星陳百強（Danny），其母親姚玉梅早前亦隨兒子步伐，於廣州駕鶴仙遊，終年85歲。陳百強歌迷會上月29日於Facebook交代事宜，指陳母早前因突發性肺積水需入院治療，一星期後更確診肺癌，由於年紀太大，醫生無法為她做手術，故以保守治療為主，可惜最終仍不敵癌魔病逝。

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歌迷會於社文平台發帖指，陳媽媽病逝當天胃好很好，「早上還能吃很多飯也喝了湯，只是到了晚上就轉差了」，最終於晚上離世。目前她的乾女兒 Daisy 會按陳家人及姚家人的委托在廣州代行安排一切，並通過內地常委官員恊助，安排一切事宜。文未，亦寫道「就讓我們為陳媽媽送上祝禱」。

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肺癌成因及徵狀

統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。而除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 陳百強 肺癌 癌症

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