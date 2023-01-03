  • 18°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 12:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】7-Eleven多項優惠只限今日　買滿$100兼享全單77折

社會 11:42 2023/01/03

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

7-Eleven多項優惠只限今日，買滿$100兼享全單77折（7-11圖片）

新一年來臨，7-Eleven今日（3日）推出多項一日限定優惠，包括$68.5金莎禮盒24粒裝、各款DREYER'S雪糕平均$10.3一件；今日在店內買滿$100即享全單77折。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴　議員料實際北上名額不止3萬
今日 07:30
【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴　議員料實際北上名額不止3萬
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
今日 09:58
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬　多處受傷送院
今日 11:17
【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬　多處受傷送院

你可能感興趣

【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴　議員料實際北上名額不止3萬
今日 07:30
【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴　議員料實際北上名額不止3萬
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
今日 09:58
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬　多處受傷送院
今日 11:17
【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬　多處受傷送院
家品 網購平台 著數優惠 美食 商場 商場活動 網上購物 家電 食用安全 食譜

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
14:01 2023/01/02
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
10:57 2023/01/02
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
16:09 2023/01/02
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照