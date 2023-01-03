【消費情報】7-Eleven多項優惠只限今日 買滿$100兼享全單77折 社會 11:42 2023/01/03 分享： 分享： 熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 ▲ 7-Eleven多項優惠只限今日，買滿$100兼享全單77折（7-11圖片） 新一年來臨，7-Eleven今日（3日）推出多項一日限定優惠，包括$68.5金莎禮盒24粒裝、各款DREYER'S雪糕平均$10.3一件；今日在店內買滿$100即享全單77折。 ▼點擊圖片放大 +12 +11 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：陳麗娜 相關文章 【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴 議員料實際北上名額不止3萬 今日 07:30 【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴 議員料實際北上名額不止3萬 【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返 據報客機飛至高雄外海失壓急降 航班訊號一度消失 今日 09:58 【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返 據報客機飛至高雄外海失壓急降 航班訊號一度消失 【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬 多處受傷送院 今日 11:17 【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬 多處受傷送院 你可能感興趣 【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴 議員料實際北上名額不止3萬 今日 07:30 【兩地通關】消息︰人數限制不涉高鐵、飛機、金巴 議員料實際北上名額不止3萬 【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返 據報客機飛至高雄外海失壓急降 航班訊號一度消失 今日 09:58 【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返 據報客機飛至高雄外海失壓急降 航班訊號一度消失 【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬 多處受傷送院 今日 11:17 【斬人案】炮台山男子遭黑衣男持牛肉刀追斬 多處受傷送院 家品 網購平台 著數優惠 美食 商場 商場活動 網上購物 家電 食用安全 食譜