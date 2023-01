【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入

▲ 《Rolling Stone》音樂雜誌日前公布史上200大歌手,竟然無加拿大天后Celine Dion份,而有網民翻出2003年接受abc電視台訪問揭多年與雜誌的積怨史。(圖片:rollingstone.com/IG@celinedion)

每年1月,香港樂壇頒獎禮進行得如火如荼,結果當然滿足唔到晒所有樂迷啦,始終甲之熊掌乙之砒霜,就好似強如加拿大巨肺天后Celine Dion,竟然完全消失於美國音樂權威雜誌《Rolling Stone》於元旦日公布的「史上最偉大200位歌手」的名單之中。而此「200大名單」一出亦震驚全球歌迷,有好多樂迷質疑雜誌所持的準則,而《Rolling Stone》早已講明「好的聲音不代表唱得好的歌手」,等各大粉絲為偶像入唔入到圍而嘈,增加話題都好!

先講番10強名單:頭4位都是已故歌手獲得,順次序分別是Aretha Franklin、Whitney Houston、Sam Cooke同Billie Holiday。而仍活躍樂壇拎到最高位的,要數到得第5的瑪麗嘉兒(Mariah Carey)和第8位Beyonce,而其中黑人歌手Ray Charles得第6位、史提夫溫達(Stevie Wonder)第7位,而Al Green排第10位!

▼ 點擊圖片放大 +2

當然,最令人估唔到的是兩位當時得令天后Adele、Ariana Grande同Lady Gaga都係分別排第22位、第43位同第58位,但都遠高於排第86位的米高積遜(Michael Jackson),令不少樂迷網民覺得匪夷所思!咁當然此事又點少得國際界好事之徒KOL diet_prada出嚟來抽水呢?而佢攻擊重點都係離不開Celine Dion 200大不入,更分享網民曾上載一段關於Celine Dion 於2003年接受 ABC電視台 《Primetime Monday》 Cynthia McFadden 訪問短片。

短片中Celine Dion被問到如果接收到負評時會唔會覺得好難過時,佢既然咁樣回答:「好多傳媒人有個習慣,是安排一班鍾情Heavy Metal(重金屬音樂)的去聽我的充滿ballad-filled音樂,他們又怎會享受呢?」言談間更指這些傳媒人不斷鼓吹鍾意Celine Dion的音樂是錯誤的,不應該買飛支持她,Celine Dion當時更霸氣留下一句:「I can be wrong like this for the rest of my life, and I really like it!(可能我下半世都被認為是錯的,而我很喜歡這樣子呢!)」Any肥, diet_prada就話就算無《Rolling Stone》支持,Celine Dion仍然係全球最富有歌手之一(唱片銷量全球超過1千萬張)!

記者:黃鑑江