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【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入

休閒消費 13:22 2023/01/03

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《Rolling Stone》音樂雜誌日前公布史上200大歌手，竟然無加拿大天后Celine Dion份，而有網民翻出2003年接受abc電視台訪問揭多年與雜誌的積怨史。（圖片：rollingstone.com／IG@celinedion）

每年1月，香港樂壇頒獎禮進行得如火如荼，結果當然滿足唔到晒所有樂迷啦，始終甲之熊掌乙之砒霜，就好似強如加拿大巨肺天后Celine Dion，竟然完全消失於美國音樂權威雜誌《Rolling Stone》於元旦日公布的「史上最偉大200位歌手」的名單之中。而此「200大名單」一出亦震驚全球歌迷，有好多樂迷質疑雜誌所持的準則，而《Rolling Stone》早已講明「好的聲音不代表唱得好的歌手」，等各大粉絲為偶像入唔入到圍而嘈，增加話題都好！

先講番10強名單：頭4位都是已故歌手獲得，順次序分別是Aretha Franklin、Whitney Houston、Sam Cooke同Billie Holiday。而仍活躍樂壇拎到最高位的，要數到得第5的瑪麗嘉兒（Mariah Carey）和第8位Beyonce，而其中黑人歌手Ray Charles得第6位、史提夫溫達（Stevie Wonder）第7位，而Al Green排第10位！

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當然，最令人估唔到的是兩位當時得令天后Adele、Ariana Grande同Lady Gaga都係分別排第22位、第43位同第58位，但都遠高於排第86位的米高積遜（Michael Jackson），令不少樂迷網民覺得匪夷所思！咁當然此事又點少得國際界好事之徒KOL diet_prada出嚟來抽水呢？而佢攻擊重點都係離不開Celine Dion 200大不入，更分享網民曾上載一段關於Celine Dion 於2003年接受 ABC電視台 《Primetime Monday》 Cynthia McFadden 訪問短片。

短片中Celine Dion被問到如果接收到負評時會唔會覺得好難過時，佢既然咁樣回答：「好多傳媒人有個習慣，是安排一班鍾情Heavy Metal（重金屬音樂）的去聽我的充滿ballad-filled音樂，他們又怎會享受呢？」言談間更指這些傳媒人不斷鼓吹鍾意Celine Dion的音樂是錯誤的，不應該買飛支持她，Celine Dion當時更霸氣留下一句：「I can be wrong like this for the rest of my life, and I really like it!（可能我下半世都被認為是錯的，而我很喜歡這樣子呢！）」Any肥， diet_prada就話就算無《Rolling Stone》支持，Celine Dion仍然係全球最富有歌手之一（唱片銷量全球超過1千萬張）！

記者：黃鑑江

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