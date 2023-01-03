【人間慘劇】不堪77歲失智母長期被家暴　兒子肢解84歲父判囚19年

▲ 不堪失智母長期被家暴，兒子肢解84歲父，判囚19年。

台灣早前發生的一宗無頭浮屍命案，犯人近日獲二審判決。凶犯符某為保護母親而將父親肢解、棄屍水溝，台灣高等法院二審將其判刑19年，並於今日起延長羈押2個月。

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綜合台灣媒體報道，居住新北市永和區、現年55歲的符某，2021年11月，因不滿84歲父親長期向77歲失智母親家暴，最終懷恨殺害父親並肢解棄屍，將屍體丟棄在區内一處排水溝。案件在12月8日被揭發，符某被捕。據悉，符某在父母離異後，負責照顧母親，而父親則長期居住在安老機構。父子二人關係本和睦，符某更主動將父親接回家同住，還帶父親矯治牙齒、為其購買新寢具、遷戶籍等，顯示符某對父親的關心。

不過，父親在回家住後，反而經常呼喝符某與母親，更多次擅闖母親房間企圖侵犯，令本就患有嚴重抑鬱症的母親面臨精神崩潰，嚴重影響了母子倆原本生活，也令符某對父親懷恨在心。11月28日，他先用枕頭悶死熟睡中的父親，再將遺體拖到頂樓加蓋的雜物間，用收納箱裝著遺體。直到12月6日，他擔心母親發覺遺體發臭，於是想將遺體裝進行李箱丟棄，結果發現行李箱裝不下，於是他再用鋸刀及美工刀肢解遺體，並在7日凌晨用行李箱將遺體運到排水溝處，傾倒入水溝中棄屍。

現符某羈押期限即將屆滿，台灣高等法院審理案件後，指出凶犯符某分屍行為所涉罪刑重大，不可保釋；但因殺父動機僅是為保護母親，且犯後坦承罪行。在其他家屬無意提告情況下，法院最終裁定延長符某羈押2個月、判有期徒刑19年。

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責任編輯：羅嘉欣