【一門兩傑】細仔擁六舊腹肌餅印大仔屬資優生　楊天命冇為仔仔算命：一切順其自然

▲ 楊天命有兩個寶貝仔已足夠。

堪輿學家楊天命育有兩個兒子，大仔Walter今年27歲，而細仔Martin則25歲，兩個仔仔都在加拿大定居，而他則留在香港工作，賺錢養家，家庭生活一向低調。日前楊天命與大仔Walter到台灣旅行，於社交網貼出父子合照，兩人猶如餅印一樣，他見網民反應熱烈再貼出細仔照片，靚仔又大隻，網民即時大叫他做老爺，瞬間多了很多「新抱」。

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楊天命日前貼出與大仔在台灣食天婦羅丼的照片後，之後再「出賣」25歲細仔Martin，他貼出細仔的靚仔相留言說：「出賣二仔系列，如果有1萬個like，會出終極沙灘六舊朱古力玉照。（好怕阿仔鬧爆我，但係真係好正㗎！）」網民驚見楊天命細仔即使着衫身形亦相當結實，轉眼間就集齊1萬個like，楊天命亦找數貼細仔爆肌相！

▲ 被爸爸出賣上身半裸照，網民大叫靚仔。

他再貼出細仔的照片留言表示「你哋咁熱誠，我真係無話可說，阿仔你唔好怪老竇，我只不過係受到群眾呼籲，最重要個個睇到開開心心！嚟緊新嘅一年，個個都要健健康康，享受人生！」網民即時留言「師傅從此一出街被叫老爺」、「真係好型仔，咁師傅有冇你20幾歲時嘅相睇下」、「下年運程書搵佢做封面」，亦有網民八卦楊天命擺什麼風水陣，可以生個咁正嘅囝囝呀？

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細仔生得高大威猛，大仔讀書亦非常聰明，智商達150是資優生。楊天命2010年接受訪問提到兩個兒子，他透露當時15歲的大仔是智商評估高達150，屬於資優生，在學業方面表現突出。細仔與大仔亦一樣遺傳到他的性格：

細仔似我做事心急又固執，但就鍾意講道理，好有紀律又獨立。大仔跟我一樣幾情緒化同感性，更帶點藝術氣質。

雖然資楊天命靠算命風水等成名，但他沒有刻意卜算過兩個兒子的八字，更沒有擺風水陣催谷。他當時表示:

一切順其自然，只在他們出世後略略看過面相，見到他們一世無憂已足夠。

而今日(3日)楊天命再度POST出與兩個兒子的童年合照，寫道:「我是一個戀仔狂，他們是我的偶像，兩個寶貝充滿天份，各自走向自己天地，雖然過程會有跌跌撞撞，這人生的考試，只會令他們更加強大。青年人加油！你們已經做得很好！祝願你們令世界更多姿多彩！」不過網民就錯晒重點，笑言「做乜post朱孝天啲相？」、「朱考天命？」、「父親是兒子的後盾」、「師傳講得非常好做父母要俾仔女各自走向自己天地。」

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責任編輯︰王明芳