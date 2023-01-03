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【有種好男人】馬德鐘樂做「住家男」　同李佳芯談情充滿新鮮感

娛樂 13:04 2023/01/03

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熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

TVB近日熱播劇《有種好男人》，昨晚（1月2日）一集，講述城中富豪蔣定天（張國強KK飾）之子蔣卓霆（林正峰飾），與游子澄Charlie（李佳芯Ali飾）兒子苗成林Woody（吳偉豪Ricco飾），被揭發秘密從英國回港後，二人再暗中進行復仇大計。

正當Woody與卓霆在大宅外埋伏，不知就裏的Charlie致電囝囝要求視訊通話，Woody即以連篇大話推搪並轉移話題；言談間看得出兩母子感情深厚，「前世情人」Woody更Sweet爆以「游游」稱呼媽咪，又搞笑叮囑媽咪要「檢點啲」別「亂咁搞大個肚」。

【有種好男人】馬德鐘馮素波演非一般母子　 「馬神」為一個原因決定食素

「女神日常」之睡衣Look煮早餐。

自揭現實非口花花

談到劇中經常口花花氹媽咪，問現實中是否也好識冧女仔？Ricco笑言只是劇本寫得好：「好彩Flirt嗰啲唔使我諗，因為我把口真係唔叻氹女仔，反而私下對媽咪更黐身，同埋識氹媽咪開心。我哋關係好似朋友咁，溝通上基本尊敬一定有，但可能屋企多人，所以大家都好Easy-going（隨和）。」

那麼平日會否管束媽咪？他笑謂：「一時時啦，但主要都係媽咪管住晒我囉。」

Ali的女神日常

本集另一焦點，是楊日正（馬德鐘飾）向姑姐楊飛雲（陳自瑤Yoyo飾）前度郎子偉（姚亦澧飾）討債，豈料日正喝下對方落了迷暈藥的酒，因而昏倒並滾至坡下岸邊。

跟日正約好見面的Charlie察覺有異樣，隨即回公司追查對方GPS定位，成功救回日正；日正在朦朧間看到Charlie一臉擔心，開始有所心動。今集還加插了不少「女神日常」片段，包括Charlie海棠春睡甫、床上伸懶腰、睡衣Look煮早餐等，網民睇見均大讚Ali「仙氣」十足：「Ali世一」、「太美了」、「靚到識發光」。

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再度與Ali合作大有新鮮感  

談到繼《跳躍生命線》後跟Ali再合作，對手戲多之餘還不乏甜蜜場口，馬德鐘坦言新鮮感倍增：「我哋用好多時間去傾啲情節點處理，其中喺茶水間一幕浪漫親熱戲都用咗頗長時間去傾同拍，希望攞到劇本嘅感覺，令觀眾感受到我嘅矛盾心情。」

至於私下是否浪漫派？他認為兩公婆一起過平凡生活才是最浪漫：「我覺得同太太一齊行超級市場、做家務、為日常生活打點，已經係好浪漫嘅事。」

提到嚴寒下拍攝碌落山坡戲，部份身體更要浸於水中，拍足整晚的馬德鐘坦言好凍好難忘，幸劇組準備了薑茶、毛巾及戶外保暖毯給他禦寒：「好感激一班幕後人員咁照顧我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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