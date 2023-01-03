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【日本限航令】國泰再削30班日本航班　上年底至2月初共減127班機

社會 12:37 2023/01/03

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國泰再削30班日本航班，上年底至2月初共減127班機。（資料圖片）

因應日本收緊中港澳旅客的入境限制，國泰航空雖然可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋和札幌。然而，為符合日本當局的要求，國泰需要削減原定於2023年1月運作的日本航次，並早前已公布由12月30日至1月上旬取消41班航班，1月下旬的則取消56班，集中在福岡及名古屋航班。國泰近日再公布1月27日至2月2日削減30班機，累計減少127班航班。以下為全部被削的航班，粗體的日子為最新公布：

東京 － 成田國際機場 (NRT)    (17班)

  • CX500 2023年1月1日、1月2日、1月4日、1月6日、1月8日、1月15日、1月16日、1月24日、1月25日、2月1、2月2日
  • CX501 2023年1月16、1月17日、1月25日、1月26日、2月2日、2月3日

大阪 － 關西國際機場（KIX）(14班)

  • CX502 2022年12月31日、2023年1月5日、1月10日、1月12日、1月14日、1月24日、1月31日及2月2日
  • CX503 2023年1月11日、1月13日、1月15日、1月25日、2月1日、2月3日

名古屋 － 中部國際機場 (NGO) (33班)

  • CX536  2023年1月1日、1月3日、1月5日、1月7日、1月8日、1月10日、1月12日、1月14、1月15日、1月17日、1月19日、1月21日、1月22日、1月24日、1月26日、1月28日、1月29日、1月31日及2月2日
  • CX539  2023年1月10日、1月12日、1月14日、1月15日、1月17日、1月19日、1月21、1月22日、1月24日、1月26日、1月28日、1月29日、1月31日及2月2日

札幌 － 新千歲機場 (CTS) (16班)

  • CX580 2023年1月2日、1月4日、1月9日、1月11日、1月16日、1月18日、1月23日、1月25日、1月30日、2月1日
  • CX581 2023年1月11日、1月16日、1月18日、1月23日、1月25日、2月1日

福岡機場 (FUK)(47班)

  • CX588 2022年12月30日至2023年1月3日、1月5日、1月6至10日、1月12日、1月13日至17日、1月19日、1月20至24日、1月26日、1月27至31日及2月2日
  • CX512  2023年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日、2月1日
  • CX589 2023年1月9日、1月15日、1月16日、1月22、1月23日、1月27日、1月29日、1月30日
  • CX513 2023年1月11日、1月18日、1月25日、2月1日

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責任編輯：陳麗娜

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