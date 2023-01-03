  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲

娛樂 13:23 2023/01/03

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

樊少皇晒出重要證據力證兩人情不變。

樊少皇與老婆賈曉晨（JJ）於2016年結婚，婚後二人育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿。

JJ在元旦日出post慶祝新年兼結婚7周年時，樊少皇卻轉發老婆帖文並宣布離婚，其後又兩度改了帖文，隨即惹來網民揣測他們的婚姻是否亮起紅燈。

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文

最新影片推介：陳煒專訪

突然「被離婚」的JJ大感無奈，標籤老公叫對方親自為事件解畫：「吃瓜吃到自己頭上了，等後續。出來解釋解釋吧@樊少皇，我就看看你怎麼說。」

樊少皇隨後出post，表示自己手滑按到「聯想字」，並向老婆JJ認錯跪求老婆原諒：「原本想打（我們離開這裡了）沒想到這個可惡的聯想字，加上陽康之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！哎呀！手滑了出事了，我一看清，趕緊重新編輯，沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底… 老婆 我錯了 求你原諒我吧 🙏」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

粉碎離婚疑雲

JJ提醒樊少皇日後有甚麼想法直接告訴她，免得在網上打錯字，認真搞笑：「琢磨了這麼久，就因為這個？ ？太不刺激了吧！大家可是把瓜子都擺好了……  我還以為這是一不小心把心裡話給發出來了呢。我也是奇怪了，明明看你帶著倆孩子忙得團團轉，還有時間給我在網上搞事情，還是不夠忙對吧。下次要是有什麼想法直接告訴我，別在網上又打錯，還得想怎麼回應。」

其後還晒出一張榴槤照，打趣問網民怎麼用，網民留言「讓老樊把榴槤吃了，連穀吃」、「讓他跪到它變黃」，認真搞笑。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛　JJ：這種失落感大家能明白嗎？
11:31 2020/03/02
【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛　JJ：這種失落感大家能明白嗎？
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口
18:27 2020/09/20
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口
【無良商家】賈曉晨女兒吃足一個月過期奶粉　JJ怒斥商家兼自責失眠
16:45 2021/03/03
【無良商家】賈曉晨女兒吃足一個月過期奶粉　JJ怒斥商家兼自責失眠
【殺出個黃昏】跟賈曉晨上演婆媳大戰　馮寶寶分享為母心聲：不問回報
13:44 2021/07/20
【殺出個黃昏】跟賈曉晨上演婆媳大戰　馮寶寶分享為母心聲：不問回報
【P圖P出事】長居北京帶兩女兒遊環球影城　JJ賈曉晨疑過分P圖煙囪都扭曲
15:29 2022/10/18
【P圖P出事】長居北京帶兩女兒遊環球影城　JJ賈曉晨疑過分P圖煙囪都扭曲
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
14:01 2023/01/02
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文

你可能感興趣

【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛　JJ：這種失落感大家能明白嗎？
11:31 2020/03/02
【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛　JJ：這種失落感大家能明白嗎？
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口
18:27 2020/09/20
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口
【無良商家】賈曉晨女兒吃足一個月過期奶粉　JJ怒斥商家兼自責失眠
16:45 2021/03/03
【無良商家】賈曉晨女兒吃足一個月過期奶粉　JJ怒斥商家兼自責失眠
樊少皇 賈曉晨 娛樂人物職業 演員 夫妻之道 娛樂行業 網絡熱話 結婚 離婚

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
14:01 2023/01/02
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
16:09 2023/01/02
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
今日 09:58
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失