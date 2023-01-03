【婚姻亮紅燈】JJ無奈「被離婚」叫老公解釋　樊少皇騷證據粉碎離婚疑雲

▲ 樊少皇晒出重要證據力證兩人情不變。

樊少皇與老婆賈曉晨（JJ）於2016年結婚，婚後二人育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿。

JJ在元旦日出post慶祝新年兼結婚7周年時，樊少皇卻轉發老婆帖文並宣布離婚，其後又兩度改了帖文，隨即惹來網民揣測他們的婚姻是否亮起紅燈。

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變 樊少皇公開稱離婚後再改發文

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突然「被離婚」的JJ大感無奈，標籤老公叫對方親自為事件解畫：「吃瓜吃到自己頭上了，等後續。出來解釋解釋吧@樊少皇，我就看看你怎麼說。」

樊少皇隨後出post，表示自己手滑按到「聯想字」，並向老婆JJ認錯跪求老婆原諒：「原本想打（我們離開這裡了）沒想到這個可惡的聯想字，加上陽康之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！哎呀！手滑了出事了，我一看清，趕緊重新編輯，沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底… 老婆 我錯了 求你原諒我吧 🙏」

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粉碎離婚疑雲

JJ提醒樊少皇日後有甚麼想法直接告訴她，免得在網上打錯字，認真搞笑：「琢磨了這麼久，就因為這個？ ？太不刺激了吧！大家可是把瓜子都擺好了…… 我還以為這是一不小心把心裡話給發出來了呢。我也是奇怪了，明明看你帶著倆孩子忙得團團轉，還有時間給我在網上搞事情，還是不夠忙對吧。下次要是有什麼想法直接告訴我，別在網上又打錯，還得想怎麼回應。」

其後還晒出一張榴槤照，打趣問網民怎麼用，網民留言「讓老樊把榴槤吃了，連穀吃」、「讓他跪到它變黃」，認真搞笑。

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