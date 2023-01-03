【變種病毒】超級變種XBB.1.5入侵上海　傳攻腸胃掀搶藥潮一包快測炒至萬元

▲ 超級變種病毒XBB.1.5入侵上海。

號稱「免疫脫逃能力」最強的超級變種病毒Omicron亞型毒株XBB.1.5入侵上海，目前當地已錄得3宗帶XBB.1.5變異病毒株個案。內地網上近日就有傳言指，毒株專攻心腦血管和腸胃，令民眾牽起一輪搶購止瀉藥物熱潮。而自12月起內地防疫政策生變化後，快速測試包也一度被炒賣至8,798元人民幣（約港幣9,983元），直到目前貨源充足，價位再經歷斷崖式下跌，回復正常。

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目前正在美國流行的XBB.1.5變異病毒株，已在上海檢測到相關個案。美國疾病控制及預防中心（CDC）在上周五（12月30日）曾進行預測，在美國總確診數中，約4成確診個案屬XBB.1.5變異病毒株，較上星期高20%，相信或會成為主流病毒株，引發新一輪疫情。

XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體。上海復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，新的病毒變異分支如XBB和BQ.1，致病性上跟以往病毒株相差不多，但「免疫脫逃能力」就有所增強，令傳播及流行速度也有所加快。

疫情恐再升溫，近日內地網上就出現一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要囤點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的截圖，在微信朋友圈上流傳。截圖內容指，XBB 1.5毒株已在美國廣傳，專攻心腦血管以及腸胃，因此呼籲民眾要備好「蒙脫石散」及益生菌等以作準備。

而據內地媒體報道，內地多個網上電商平台、藥房都出現「蒙脫石散」售罄及缺貨的情形，惟上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師崔松曾表示，「蒙脫石散」主要是用來治腹瀉，並非抗病毒藥物。他又指出，大部分止瀉藥，其實都可以達到「蒙脫石散」的藥效，呼籲民眾無須囤購單一藥物。

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除了搶購藥物外，快速測試包亦因疫情變化關係，一度由12月初的60多元人民幣一包（約港幣70元），被炒至12月中旬，最高升至8,798元人民幣一包（約港幣9,983元），而直至目前已回落至正常價位，市面上貨源亦再見充足。

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責任編輯：羅嘉欣