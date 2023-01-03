【煽惑判囚】涉網上發文煽惑他人襲警　入境處職員認煽惑罪囚半年

▲ 涉網上發文煽惑他人襲警，入境處職員認煽惑罪囚半年。（資料圖片）

35歲入境事務處高級事務助理員涉於2021年7月1日刺警案翌日，於香港連登討論區發布題為「7月1以後定為斬黑警日」的貼文，並留言「齊斬黑警人人有責」，3天後被捕，警誡下稱一時貪玩。涉案入境處職員今（3日）於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，判監6個月，法官判刑時指，被告雖然煽惑他人以刀襲擊警務人員，但沒有具體計劃如何行事，及後也沒有實際產生嚴重襲警行為，又指社交媒體方便提供資訊，或增加傳播假新聞和仇恨言論的風險。

被告趙浩楠（35歲，入境處高級事務助理員），承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指被告於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

代表律師求情時指，涉案留言未有具體講述如何襲襲警員，事後亦未有人因此對警員施襲，又指被告或因本案而失去理想職業及美滿家庭。代表律師又指，被告現被停薪留職。

法官判刑時指，本案被告非名人，其貼文引來的回覆不足50人。此外被告發布貼文後，進一步留下6項訊息，以便推廣貼文。被告雖然煽惑他人以刀襲警，但沒有具體計劃如何行事，煽惑言論較為概括，及後也沒有實際產生嚴重襲警行為，遂判監6個月。

法官判刑後指，在科技發達的時代，社交媒體方便提供資訊，亦增加傳播假新聞和仇恨言論的風險。社交媒體亦局限多元訊息接收，進一步把不同立場的人撕裂，雖然大部分人是理性行事，難免有激進人士透過社交媒體進行違法或煽惑行為，使用社交媒體的人士，應該三思而後貼文。

案情指，2021年7月1日，有人在網上呼籲於港島一帶示威，當晚10時左右，一名調派到銅鑼灣崇光百貨外駐守的警員，被突然從後走近的男子梁健輝用軍刀插了左上背一下，梁再用同一把軍刀自插左胸兩下，梁送院後證實不治。

被告案發時是入境事務處高級入境事務助理員，被告在7月2日於連登討論區以名為「叻啦叻啦」的帳戶張貼標題為「7月1以後定為斬黑警日」的貼文，並在首個留言中表示「一齊和你斬」。

被告為使上述貼文有更多用戶瀏覽，分別以6個表情符號留言「推」貼文。對於其他用戶留言指「政府都諗咗好耐隻黑警死唔死好」等，被告回覆「所以點都醫到佢7月2先死」，隨後又表示「齊斬黑警人人有責」。涉案討論貼文其後被連登討論區刪除。

被告的連登帳户亦被發現曾張貼大量政治議題貼文，包括支持2019年6月起的暴動及其他非法活動等。被告於7月5日在油麻地一帶被拘捕，於警誠下稱「啊Sir，係因為銅鑼灣襲警件事，我被網上嘅人嘅言論影響咗，我一時貪玩先係連登發呢啲貼文」。

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記者：梁錦麟