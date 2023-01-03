【保暖大法】日本女生冬天照穿短裙示人　專家揭「不怕冷」之謎

▲ 日本女面對寒冷天氣無懼怕，專家拆解「不怕冷」之謎。

極端天氣，令人難以忍受。日本節目早前分享指即使面對寒冷的天氣當地的女生也會以短褲等清涼衣物示人，於是節目組透過實測揭示日本女生「不怕冷」之謎。

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根據日本氣象局所示，日本最寒冷時氣溫只有-3至-8度，寒冷月份最溫暖亦只有-1度，而部分地區更只有-13度。面對極端天氣，日本節目《この差って何ですか？》卻發現當地女生即使面對如此極端的天氣亦可只以單薄的衣物示人，有部分的女生更穿上短褲或露出雙腿，非常清涼。

節目組有見及此，決定拆解日本女生不怕冷的箇中之謎。節目組發現，這些較清涼的女孩亦有一個共通點，便是

穿上羽絨服且戴上圍巾。

節目組得出發現後馬上尋找數位女性進行實測，把測試者分為兩組，一組是穿羽絨服且加上毛衣；另一組是穿羽絨服再加上薄襯衫。結果卻意外發現搭配薄襯衫的一組女生體溫較高。

節目中邀請了專家分享指，羽絨內的羽毛會在外套中形成空氣層，有效把體溫「鎖著」，故此

即使於羽絨內只穿著單薄衣物保暖效果依然不俗。

而有部分女孩更會露出腿部，專家更指因為她們也配戴上圍巾，若配合以「單圈繞法」配戴的話更可達最大程度的保暖效果。專家最後指

她們並不是不怕冷，只是比我們懂得保暖。

早前TOPick亦曾訪問Columbia戶外裝備專家Sandy教揀保暖內衣及時尚保暖穿衣術。

洋蔥式穿法

如同洋蔥式一樣，多層式穿搭。這種穿法適合溫差逐漸遞進或遞減的地方或情況，例如到外國、日韓地方行山或在郊區進行活動。可因溫度改變，而逐層脫下或逐層穿上。

內層 吸濕排汗的保暖內衣。 中層 毛衣、針織衫、長袖上衣，以鎖住暖空氣。如有需要， 可再加背心或外套。 外層 具防風保暖作用的羽絨外套或防水防風外套。

粟米式穿法

重點是內薄外厚，這種穿法適合溫差變化較大的地區或情況。例如外國的冬天，室內大多設有暖氣設備，進入室內時只脫下一件便可，就可快速適應兩種不同的溫差。

內層 吸濕排汗的保暖內衣 中層 毛衣、針織衫、長袖上衣，以鎖住暖空氣 外層 防水防風厚身羽絨或夾棉外套

揀保暖內衣秘訣

1) 銀點反射科技：反射身體熱能、鎖暖。

2) 厚度：所有衣服在所有物料及科技在同樣情況下，必定是愈厚愈暖，但要留意透氣度。例如在外國暖氣地方，或在香港乘搭交通工具時可能會感到焗促。如果室外活動較多，更要留意是否有排汗速乾功能。

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責任編輯：羅嘉欣