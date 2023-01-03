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【不老女神】57歲陳慧嫻素顏相曝光　兔兔造型皮膚水潤零老態

保健美顏 17:05 2023/01/03

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現年57歲的陳慧嫻（Priscilla）近年主力於內地發展，於綜藝節目《我們的歌4》更再露光芒，獻唱多首經典名曲，人氣迅速急升。事業再登高峰，除了歌唱實力受到關注外，有不少粉絲亦驚嘆已經年過半百的偶像，竟依舊「凍齡」。而近日Priscilla為滿足粉絲要求，就用灰色兔耳髮帶束起秀髮，大展素顏，臉型瘦削之餘，皮膚狀態亦極佳，充滿水潤光澤。

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陳慧嫻趁新一年，周日（1月1日）在Facebook發文，除了上載素顏照，亦寫道:「你好兔兔2023，希望你帶給我們多點愛和歡樂，少點傷痛噢！祝大家開心健康快樂！」照片中，她以可愛的兔兔造型髮帶箍起頭髮，儘管素顏出鏡，但整體狀態亦相當良好，完全沒有絲毫老態，令不少粉絲亦感難以置信，甚至高呼：「怎可能！」

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陳慧嫻於1983年，與黎芷珊及陳樂敏組團，以「少女雜誌」出道，其後的《跳舞街》、《夜機》、《千千闋歌》更是大受歡迎，令她一躍成為樂壇天后。惟自1989年因選擇赴美國讀書後，再復出時，氣勢已不像往昔，曾因此備受抑鬱症困擾，食藥副作用下，體型亦一度暴漲。不過，已屆中年的她後勁凌厲，去年中由環球唱片轉投英皇娛樂，積極於內地發展，人氣再急升。

保養有道如少女 自曝十年來沒吃飽過

儘管已經年屆57歲，但仍然未見老態的陳慧嫻便曾分享保養心得。她指自從十多年前因貪吃，致體重飆升多磅，導致外貌嚴重走樣後，便一直注重飲食和鍛煉。此外，她又透露為了保持體態，晚餐常只吃蛋白填肚。

過去十年，我每天吃的東西都很清淡，吃很少的飯和肉，其他的就用蔬菜和水果來代替，可以說這十年來我都沒有吃飽過。

她稱自己之所以保持得這麼好還有另外一個原因，就是保持一種樂觀的態度和愉快的心情，身心都很健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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