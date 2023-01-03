【復常之路】同住家人確診小朋友無染疫　港媽考慮俾仔女如常返學掀熱議

▲ 同住家人確診，有港媽考慮讓無染疫小朋友如常返學。

本港復常之路，不再界定密切接觸者，即如有同住家人確診，沒染疫的同住者可自由外出。可是有家長不知應否讓密切接觸者的小朋友照常返學，而問網民意見。網民的意見兩極，有的支持如常返學，有的希望家長將心比己，顧慮同學的健康，勿讓孩子上學。

猶疑沒染疫小朋友應否返學

本港在12月29日多項措施生效，包括取消檢疫令，不再界定密切接觸者，即如有同住家人確診，沒染疫的同住者可自由外出，包括上學。可是，近日本港確診數字高企，加上市民料通關在即，估計確診人數有增無減。有家長擔心雖然密切接觸者的小朋友可返學，但或會令其他同學仔感恐慌。

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聖誕假後，中小學幼稚園已經陸續開學，有港媽昨日（2日）在facebook群組「全港抗疫交流分享區」發帖問︰

請教︰屋企人中咗，小朋友快測冇事，可否照常返學？

支持︰返學係政府許可

有關帖文掀起熱議，有網民家長提及依據現時政府指引，該小朋友可照常上學，現時密切接觸者是不用隔離，更有人提及「返學係政府許可，係學生嘅權利」，表示小朋友返學日日做快測有保障，亦有家長憂慮不當病假計，不返學分分鐘視為曠課，支持如常上學。

有網民有感樓主決定行使返學權利，加上指引是可返學，就照讓小朋友上學，不過提醒盡量跟足指引，包括盡量佩戴貼面的外科口罩、N95或KN95口罩；避免前往人多擠迫的地方及參與大型聚會；5日內進行快測、留意身體狀況和日測2次體溫等，並跟學校講述同住家人確診，或許學校會採取相應措施。

反對︰為人為己留家觀察

另一方面，更多家長反對樓主讓沒染疫的小朋友如常返學，認為要將心比己，考慮同學有被傳染的風險，有感同住很大機會中，免得過小朋友都不宜上學，特別是有小息、午飯時期，學生會除口罩進食，加上若果樓主的小朋友是幼稚園或小學生，網民建議更加不宜上學，因為年幼孩子未必能自己察覺有不適、防疫措施可能未做得足。「最好唔返啦，同班嘅都係小朋友，唔好惹到人哋，你都唔想人哋惹到你㗎」。

有媽媽網民分享自身經歷，一家六口之中，有5人確診，但細仔5日都是陰性，唯一一個未中，不過暫時都打算跟學校請假，因為同屋都太大機會成帶病毒者，為人為己停課留家觀察安全些。

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責任編輯︰王明芳