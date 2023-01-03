【王室風波】揭王室黑幕不滿被威廉怒吼　哈里突剖白︰我想要回爸爸哥哥

▲ 哈里的自傳出版前夕，他接受傳媒訪問，竟真情剖白「我想要回爸爸和哥哥」。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）拍攝Netflix紀錄片，揭露王室黑幕，當中批評王室說謊，只保護哥哥威廉。可是在哈里的自傳出版前夕，他接受傳媒訪問，竟真情剖白「我想要回爸爸和哥哥」，還透露自己只想要一個家庭而已。

據英國廣播公司（BBC）報道，哈里分別接受英國獨立電視（ITV）及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，兩個專訪均將於1月8日播出，而哈里的自傳《Spare》預計於1月10日，疑似為新書造勢。

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表明想要回父親和哥哥

ITV及CBS日前分別在Twitter發布預告片。在ITV的預告片中，哈里說，「他們覺得最好以某種方式，讓我們成為反派。他們完全沒有表現出和解意願」，雖然沒清楚指明「他們」是誰，但普遍認為他指的是王室成員。他又在訪問中剖白︰

從來不需要變成這樣，那些洩露、插贓，我想要的是一個家庭……我想要回父親，我想要回哥哥。

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ITV稱，訪問內容涵蓋哈里個人關係，以及圍繞他的母親戴安娜王妃之死「前所未聞的細節」。

自言不被保護甚至被背叛

至於CBS訪問是哈里首次接受美國電視台採訪，內容被該公司描述為「爆炸性的」。哈里在CBS節目《60分鐘》（60 Minutes）的預告片中說，他的家族格言是「從不抱怨，從不解釋」，但這只是一個格言，更指自己被「背叛」了。他直言︰

當我們在過去6年裡被告知，『我們不能發表聲明來保護你』，但你為其他家庭成員這樣做時，沉默就是背叛。

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在另一段預告片中，哈里透露，他不認為自己會以全職王室成員的身分回到王室。訪問在哈里與梅根位於美國加州的大宅進行，從預告片可略見內部裝修及戶外環境。

哈里曾在Netflix紀錄片中談及他決定放棄王室職責移居美國的因由，並批評英國媒體和王室的內部運作。哈里提及在一次討論他未來的家庭會議上，哥哥威廉對他怒吼，並說父親國王查理斯三世（King Charles III）說謊，而當時嫲嫲伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）只是安靜地旁觀，令他相當不滿。

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責任編輯︰王明芳