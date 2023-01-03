【南韓入境】南韓收緊港澳旅客入境限制　周六起須持核酸檢測陰性證明

▲ 1月2日，在仁川國際機場第一航廈入境大廳，南韓工作人員正在向來自中國入境者分發核酸檢測指南。 （韓聯社圖片）

南韓衞生當局要求，本星期六（7日）起，來自香港和澳門的入境旅客必須持有核酸檢測陰性證明。

韓聯社報道， 南韓昨日（2日）起要求來自中國內地的旅客，入境後必須接受核酸檢測，並規定從後日起，相關旅客須提交在出發前48小時內的核酸檢測或24小時內抗原檢測陰性證明，又暫時限制發放中國赴韓短期簽證。

新措施實施首日，自華飛韓的班機也要統一降落仁川國際機場，現場出現一些混亂。部分來自新加坡的外國人因站錯隊被分類為由中國入境的人士。由於機場未另設通道對來自中國入境者實行分流，他們從到達大廳移動至檢疫中心。

由於入境政策突然改變，現場還有人表示不滿。一名受檢並被要求隔離的人士表示，雖然可以理解加強入境檢疫措施，但太過突然，應事先充分宣傳後再實施。

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責任編輯：陳麗娜