【南韓入境】南韓收緊港澳旅客入境限制 周六起須持核酸檢測陰性證明
社會 13:38 2023/01/03
南韓衞生當局要求，本星期六（7日）起，來自香港和澳門的入境旅客必須持有核酸檢測陰性證明。
韓聯社報道，南韓昨日（2日）起要求來自中國內地的旅客，入境後必須接受核酸檢測，並規定從後日起，相關旅客須提交在出發前48小時內的核酸檢測或24小時內抗原檢測陰性證明，又暫時限制發放中國赴韓短期簽證。
新措施實施首日，自華飛韓的班機也要統一降落仁川國際機場，現場出現一些混亂。部分來自新加坡的外國人因站錯隊被分類為由中國入境的人士。由於機場未另設通道對來自中國入境者實行分流，他們從到達大廳移動至檢疫中心。
由於入境政策突然改變，現場還有人表示不滿。一名受檢並被要求隔離的人士表示，雖然可以理解加強入境檢疫措施，但太過突然，應事先充分宣傳後再實施。
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責任編輯：陳麗娜