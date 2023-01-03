【癌症殺手】男子患癌被判剩1年命　冒險參加藥物試驗重獲新生

▲ 英國51歲男子Robert Glynn患癌被判剩1年命，冒險參加藥物試驗重獲新生。

肝內膽管癌是肝內第二常見的原發性癌症，英國每年約1,000人患上膽管癌，並只有5%患者確診後仍能存活多於5年。英國一名51歲男子確診肝內膽管癌後，因腫瘤太大而無法進行手術，甚至曾被醫生斷言僅剩一年壽命，後男子經轉介參加免疫治療藥物臨床試驗，最終肝臟腫瘤縮小至足以用手術切除，癌細胞亦被殺滅，得以重獲新生。

綜合外媒報道，來自英國曼徹斯特的51歲男子Robert Glynn是一名焊工，因嚴重肩痛而去向全科醫生求診，並接受了掃描及血液檢查。2020年8月，Glynn被診斷出患上肝內膽管癌，且癌細胞已經擴散至腎上腺，因腫瘤太大無法進行手術切除，醫生斷言他只剩下一年壽命。

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抓住「最後機會」冒險參加藥物試驗

Glynn其後被轉介到曼徹斯特的癌症中心，經檢查發現，他的腫瘤有大量基因突變，試驗負責人Juan Valle教授認為，免疫療法對Glynn可能有很好的反應。基於這些原因，Glynn參加了免疫治療藥物臨床試驗，該藥物已被批准用於肺癌、腎癌和食道癌，幫助患者提升自身的免疫系統對抗癌症，並與標準化療相結合。

腫瘤奇跡縮少 殺滅所有癌細胞

Glynn接受治療後，肝臟腫瘤從12厘米縮小至2.6厘米、腎上腺腫瘤從7厘米縮小至4.1厘米，這意味著腫瘤可透過手術切除。

今年4月，Glynn接受了腫瘤切除手術，而所有癌細胞經治療後已被殺滅。目前Glynn已不再需要接受任何進一步的治療，只需每3個月進行一次檢查，以確保癌症沒有復發。對於能奇蹟康復，Glynn形容：

若非因為接受免疫治療藥物臨床試驗，我現在根本不會在這裡。

而Juan Valle教授現正對更多患者作進一步研究。為了減低復發風險，現在的Glynn改變了生活方式，維持健康飲食習慣，不吃任何加工食品、精製糖、奶製品和牛奶，改吃有機水果和蔬菜：

我意識到不能僅僅依靠醫生就足以治療疾病，保持積極和不放棄也很重要。

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責任編輯：羅嘉欣