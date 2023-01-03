【單親爸爸】 太太屢次出軌離婚收場　父子染疫細女交前妻看管遭拒

▲ 港男當了單親爸爸後，坦言真的不容易，又要工作搵錢又要照顧仔女，而單親媽媽卻會被人同情、打氣同幫忙…單親爸爸冇贍養費，仲會被人歧視。

香港離婚率年年上升，單親家庭愈來愈普遍，有港爸日前上網放負，指太太屢次出軌離婚收場，他坦言當單親爸爸真的不容易，既要工作搵錢又要照顧子女，早前他與長子染疫，打算將未確診的細女交前妻看管幾日，豈料前妻拒絕，「最後因為全家輪流中，我個女都中埋…」

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該名港爸日前在香港討論區發帖，主題是「單親爸爸揮手+分享（放負）」，他透露2021年3月發現太太出軌，原諒了她之後又三番四次再被人撞見，最後太太因愛上了第二個男人，更主動提出離婚。

自此港爸當了單親爸爸，要返工又要照顧1仔1女，在接手這段時間，他發現兒子的學業完全追不上，

小朋友啲功課真係勁甩，前妻原來冇乜教育可言，淨係做功課交功課…

大仔剛升小一，港爸用了7個月時間來為大仔追回學業進度，但堅持要培養返小朋友學習的興趣先，最後他請了曾任中學的老師上來為兒子多上3個鐘頭課堂，

要打返好根基又要培養興趣……最後都好彩，啱啱考到入心儀小學……

早前，港爸不幸染疫，最初他打算車個細女同嫲嫲去酒店隔離，以免留在有菌的家中，豈料嫲嫲也確診，一家只得細女沒事，

諗住叫前妻接返個女照顧幾日，點知佢竟然拒絕…最後因為全家輪流中，喺全家一條線果日…我個女都中埋…

一家輪流染疫，最終花了半個月時間才康復，豈料此時輪到前妻確診，

真係報應嚟得好快，佢都中咗，佢竟然厚顏到問我哋可唔可以買嘢俾佢食，我心諗…當初我個女冇中，係密切接觸者你都唔嚟，而家好意思叫我買嘢食！？

港爸直言沒有理會前妻，子女也有29日沒見過媽媽，細女更因為想念媽媽，竟喊到豬頭咁，仲話想殺咗自己，

啱啱我個女喊到豬頭咁講…好掛住媽咪…同埋以佢5歲嘅年紀…佢竟然話俾我聽佢想殺咗自己，話冇人鍾意佢，我問佢爸爸、哥哥、奶奶錫唔錫佢？佢話錫…佢問我點解媽咪唔返嚟睇佢……我嗰刻真係撐唔到落去…我同佢講對唔住…

港爸知道這個「對唔住」，包含了；「我害咗佢，揀咗個咁嘅媽媽俾佢，第二樣就係我已經盡咗全力，都冇能力兼任埋出色嘅媽媽呢個角色…」，港爸想找同路人的單親爸爸圍下爐分享感受，也想聽取網民意見，他該如何答小朋友好……

他坦言單親真的不容易，又要工作搵錢，但單親媽媽卻被多些人同情、打氣同幫忙…單親爸爸沒有贍養費，仲會被人歧視，

啲人一聽到單親離婚，第一時間問係咪你自己衰…咁講佢又好似唱佢，但又冇理由硬食…同埋戴綠帽同陳世美…係傳統嘅華人社會…都可以話係一啲羞恥嘅事…所以點同人講吖…

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責任編輯︰王明芳