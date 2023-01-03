【美國研究】研究指每人每月平均失眠10晚　瞓得好比升職加薪更幸福

▲ 失眠有損幸福感，逾四成人嘆：升職加薪不如「瞓得好」！

擁有良好睡眠非常重要。有美國研究發現，睡得好的人普遍對生活感到幸福；相反，認為自己生活不幸福的人中，有近半數歸咎原因為睡眠不足。

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保健品公司Natrol及美國民調機構OnePoll對2000名成年人進行訪問，探究睡眠質素。結果顯示，所有人每月平均會有10個晚上失眠或睡得不好。而在評價生活愉快指數方面，有72%受訪者認為目前生活幸福，其中感到「非常愉快」的四成人認為，幸福的主要原因是有充足睡眠；良好睡眠質素會比升職加薪更容易感到快樂。

相反，剩下的18%受訪者認為不幸福的原因，有45%人歸咎於睡眠不足。其中，近半數人均表示，希望能減少生活壓力及獲得更多休息，將有助愉快生活。

抗失眠方法

在擁有優質睡眠的受訪者中，有50%人認為，有一個舒適的枕頭最重要。其次則需要適當室溫、睡前1小時避免使用電子產品；睡前看書及服用褪黑素亦有助睡眠。

研究睡眠問題30年的中大精神科學系教授、沙田醫院睡眠檢查室主管榮潤國醫生，曾分享5個簡單對付失眠的方法：

星期六、日每天不宜補眠逾2小時

臨睡前不宜用手機

臨睡前1小時泡腳

早上、黃昏時間做運動

睡覺前1小時飲牛奶

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責任編輯：羅嘉欣