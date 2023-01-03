  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唱作王子】馮允謙《叱吒》大豐收　如願紅館開騷恨吊威也

娛樂 14:02 2023/01/03

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

馮允謙拍演唱會海報。

「唱作王子」馮允謙（Jay）日前「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」獲「叱咤樂壇男歌手」銀獎、「叱咤樂壇唱作人」 銀獎和憑《Freakin' Nightmare》獲「叱咤十大」第十位，一晚捧走三個獎項，可喜可賀。而首首個個人演唱會 將於3月25至26日假紅館香港體育館舉行，1月12日起可優先訂票。

終於如願踏上紅館開個唱，Jay Fung拍海報時，笑到見牙唔見眼，他說：「好開心，等咗11 年，我終於喺紅館開演唱會啦！點解演唱會名叫『JAYPOP』？其實我寫咗咁多Pop songs畀自己同埋人哋，我都好想喺自己嘅演唱會，分享我Jay嘅心中嘅Pop songs。」

演唱會海報色彩繽紛，Jay Fung吹著吹波糖，頸上掛著POP字樣的頸鏈，玩味十足。拍攝時，雖然被一張大紙板「困」住，紙板有三個窿，只可以露出頭部和一雙手，動彈不得，但心情大好，風騷擺甫士表情多多。期間因為雙手剛好觸不到頭部，鼻痕痕時嗌救命，非常搞笑。

「今次演唱會海報用咗好多顏色，透過唔同色彩，畀大家見到不同嘅我，希望大家同我一樣咁期待呢個演唱會。」除了唱歌表演，Jay Fung透露還有一個大膽的願望：「我睇過其他歌手紅館演唱會，會吊威也飛嚟飛去，好開心，雖然我有少少畏高，但咁難得喺紅館開騷，好想挑戰自己，唔知今次有無機會？」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】Anson Lo月薪曾僅1400元　教主當日晉身《全民造星》30強全靠李玟
12:06 2023/01/02
【叱咤樂壇】Anson Lo月薪曾僅1400元　教主當日晉身《全民造星》30強全靠李玟
【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮　李駿傑創個人風格成魅力王者
12:13 2023/01/02
【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮　李駿傑創個人風格成魅力王者
【叱咤樂壇】叱咤頒獎典禮時裝騷　CHANEL+Moschino+Valentino+LV齊齊上陣
12:22 2023/01/02
【叱咤樂壇】叱咤頒獎典禮時裝騷　CHANEL+Moschino+Valentino+LV齊齊上陣

你可能感興趣

【叱咤樂壇】Anson Lo月薪曾僅1400元　教主當日晉身《全民造星》30強全靠李玟
12:06 2023/01/02
【叱咤樂壇】Anson Lo月薪曾僅1400元　教主當日晉身《全民造星》30強全靠李玟
【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮　李駿傑創個人風格成魅力王者
12:13 2023/01/02
【叱咤樂壇】Jeremy曾因未能單飛陷低潮　李駿傑創個人風格成魅力王者
【叱咤樂壇】叱咤頒獎典禮時裝騷　CHANEL+Moschino+Valentino+LV齊齊上陣
12:22 2023/01/02
【叱咤樂壇】叱咤頒獎典禮時裝騷　CHANEL+Moschino+Valentino+LV齊齊上陣
馮允謙 叱咤樂壇流行榜 歌手 演唱會

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
14:01 2023/01/02
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
16:09 2023/01/02
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失
今日 09:58
【航班折返】突發：香港快運飛福岡UO600航班急折返　據報客機飛至高雄外海失壓急降　航班訊號一度消失