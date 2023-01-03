【唱作王子】馮允謙《叱吒》大豐收　紅館開騷希望可吊威也

▲ 馮允謙拍演唱會海報。

「唱作王子」馮允謙（Jay）日前「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」獲「叱咤樂壇男歌手」銀獎、「叱咤樂壇唱作人」 銀獎和憑《Freakin' Nightmare》獲「叱咤十大」第十位，一晚捧走三個獎項，可喜可賀。而首首個個人演唱會 將於3月25至26日假紅館香港體育館舉行，1月12日起可優先訂票。

終於如願踏上紅館開個唱，Jay Fung拍海報時，笑到見牙唔見眼，他說：「好開心，等咗11 年，我終於喺紅館開演唱會啦！點解演唱會名叫『JAYPOP』？其實我寫咗咁多Pop songs畀自己同埋人哋，我都好想喺自己嘅演唱會，分享我Jay嘅心中嘅Pop songs。」

演唱會海報色彩繽紛，Jay Fung吹著吹波糖，頸上掛著POP字樣的頸鏈，玩味十足。拍攝時，雖然被一張大紙板「困」住，紙板有三個窿，只可以露出頭部和一雙手，動彈不得，但心情大好，風騷擺甫士表情多多。期間因為雙手剛好觸不到頭部，鼻痕痕時嗌救命，非常搞笑。

「今次演唱會海報用咗好多顏色，透過唔同色彩，畀大家見到不同嘅我，希望大家同我一樣咁期待呢個演唱會。」除了唱歌表演，Jay Fung透露還有一個大膽的願望：「我睇過其他歌手紅館演唱會，會吊威也飛嚟飛去，好開心，雖然我有少少畏高，但咁難得喺紅館開騷，好想挑戰自己，唔知今次有無機會？」

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