精明入手多功能蒸氣焗爐神器  節日入廚大顯身手討長輩歡心

新年又到，準備一桌佳餚宴客少不了，廚房頓時變成婆媳關係關鍵的戰場。作為媳婦，如何入得廚房，出得廳堂，以得到奶奶及親友們的掌聲，總是一門學問。有一部容量大，又多功能的好幫手，就會事半功倍！精明的你必定要入手一部Toshiba Master Steam蒸氣焗爐（MS5-TR30SC），其貼心多功能設計不但可以簡化烹飪步驟及縮短煮食時間，更可以烹調出各種糕點、燉湯及烤焗菜式，以得到長輩的歡心！

特大容量宴客 140度高溫蒸氣

一頓團年飯往往要為大伙兒準備多道菜式，迎合各人口味之餘，亦寓意來年豐衣足食。Toshiba Master Steam蒸氣焗爐內置30公升特大容量、三層層數設計，可以同時烹調大量食材，加上高達140度高溫快蒸，能夠快速穿透食物及瞬間鎖水，讓食物保持鮮嫩多汁，與明火蒸煮相比，蒸煮時間更加快了19.8%*，不論親戚們有多早到、有多少人，都可以輕鬆為大家準備一頓五星級盛宴。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐內置30公升特大容量、三層層數設計，可以同時烹調大量食材。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐140度高溫快蒸功能能夠快速穿透食物及瞬間鎖水，讓食物保持鮮嫩多汁，與明火蒸煮相比，蒸煮時間更加快了19.8%*。

蒸煮新體驗 智慧蒸氣冷凝鎖

親朋好友能夠聚首一堂、暢所欲言，一個舒適而溫馨的環境必不可少。現時香港的住屋多採用開放式廚房，入廚時或會導致四周充滿油煙蒸氣，特別是使用一般蒸氣焗爐蒸煮糕點，或明火蒸煮及翻熱小菜，當下煙霧彌漫的環境實在令人吃得不是味兒，長時間的水蒸氣排放甚至容易令廚櫃發霉。作為持家有道的好媳婦，當然懂得為家居挑選最好的廚具，Toshiba Master Steam蒸氣焗爐提供全新的蒸煮體驗，設有「智慧蒸煮冷凝鎖」，內置蒸氣冷凝系統，收集爐內多餘蒸氣並冷凝成水分至排至污水箱，以減少爐背蒸氣口的蒸氣排放，令廚房及家居時刻乾爽舒適，親朋們既可以更投入節日聚會的愉快氛圍，家中廚櫃亦更持久耐用。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐提供全新的蒸煮體驗，適合存放於狹窄廚櫃只需要5cm的散熱空間，節省空間。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐提供全新的蒸煮體驗，設有「智慧蒸煮冷凝鎖」，能減少爐背蒸氣口的蒸氣排放。

3小時連續蒸煮 愛心老火湯

過時過節，怎能缺少靚湯水，讓大家滋潤一番？Toshiba Master Steam蒸氣焗爐設1.2公升的水箱容量，於營養慢燉模式下連續使用最長達3小時，而位於蒸氣焗爐下半部的外置式設計水箱，加水時亦無需打開爐門，防止爐內蒸氣流失，熬出滋補燉湯或老火湯款待親朋好友。平日也方便自動燉湯而又無需看火，讓家人下班後回家立即有靚湯飲用，有愛心老火湯的加持，家庭關係自然更和睦溫馨。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐下半部的外置式設計水箱，讓加水時亦無需打開爐門，防止爐內蒸氣流失。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐設1.2公升的水箱容量，於營養慢燉模式下連續使用最長達3小時。

一機多用9大功能 蒸焗賀年食品

新年最重要是喜氣洋洋，因此各家各戶總會準備不少賀年應節食品，寓意金銀滿屋、笑口常開，包括瓜子、笑口棗、開心果等、煎堆等，而親手自製賀年食品就更誠意滿滿，其中Toshiba Master Steam蒸氣焗爐附有9大烹煮功能，令菜色可以更豐富多變，包括3大蒸氣模式（原味純蒸、高溫蒸氣、營養慢燉）、4大烤焗模式（熱風對流、蒸氣烤焗、上管熱風、上管燒烤）、發酵模式及36個菜式自動預設功能，糕點、蒸魚、焗笑口棗、烤雞等都可包辦。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐糕點、蒸魚、焗笑口棗、烤雞等都可包辦。

▲ 各家各戶在新年總會準備不少賀年應節食品，寓意金銀滿屋、笑口常開，親手自製賀年食品就更誠意滿滿。

▲ Toshiba Master Steam蒸氣焗爐附有9大烹煮功能，令菜色可以更豐富多變，包括3大蒸氣模式、4大烤焗模式、發酵模式及36個菜式自動預設功能。

於推廣期內，購買Master Steam 蒸氣焗爐(型號: MS5-TR30SC)，即可獲贈「額外原裝蒸盤及烤盤套裝」1套 (價值 $350)，贈品數量有限，送完即止。

TOSHIBA Master Steam 蒸氣焗爐 MS5-TR30SC烹調示範：

產品詳情:

MS5-TR30SC: http://bit.ly/3I8J8nj

*廠方測試報告

（特約）