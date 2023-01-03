【大劉記者會】劉鑾雄澄清The ONE名由來　親回應都市傳說講「助養」女星經歷

▲ 大劉開記招罕有澄清。

富商劉鑾雄（大劉）在今日（1月3日）特意開記者會澄清對於近日有傳他與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的謠言，以及回應傳媒提問。

外界一直盛傳大劉很照顧以前的女朋友，直至現時還幫她們清找一些款項，甚至仍「助養」她們，對此大劉表示不懂怎樣回應：

有啲真係有「助養」，但唔係全部，直得我贊助支持我就會做，唔代表個個係。我喺兩三年前，匯咗一筆天文數字畀一個53年前嘅女朋友，依家佢都好老，因為值得我就會照顧，但有啲無良心又賤格就唔會，娛樂圈都有唔少呢啲人，好多鬼同魔。

▲ 大劉（陳慧安 攝）

大劉再自爆一些往事，被另一半「呃錢」：

以前有個女朋友係兩姊妹，偽造假文字冒我簽名申請張入油卡，一個月入咗萬幾蚊，最後畀我嘅會計部發現，我都沒有報警處理。

解釋The ONE名字由來

談到尖沙咀The ONE大廈當年一直有傳是大劉為李嘉欣而命名，大劉作出澄清：

那個名係我兒子留名改的，我本人在任何思想同環境下都冇諗過「The ONE」呢個名出嚟。總之The ONE就係我個仔改，我本人私人或工作上從來冇諗過一個字叫「The ONE」。 我個人就好鍾意幫人，啲人想搵「老襯」成個廣告版叫啲祕書登廣告，我都會照幫手。

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提到蕭若元在其節目上指The ONE是大劉的「一生中最愛」，大劉再強調澄清：

我私人從來冇諗過無論大廈名叫做「The ONE」，係我個仔改，第一個英文好「水皮」，個稿係人哋交嚟叫我用祕書去登，借個祕書呃個「老襯」。

曾想開個人頻道

記者建議不如大劉開設個人頻道作澄清，大劉自言若成事必定日日過億人收聽，並自揭曾想過開設個人頻道，惟遭家人反對：

因為好容易被「黑客」入侵，我真係想開個平台，將我見到嘅不平等嘅野講出嚟。但依家啲「黑客」真係好厲害，咩人都有，我真係好驚。

最後大劉再表示是次開記者會的目的是作出澄清，不想再給人造謠造非，不論是女人或者蕭才子，又指不會改The ONE這個名字，全因是其兒子命名。



▲ 大劉（陳慧安 攝）

回應都市傳說

另外，他又首次公開回應「都市傳說」，大劉先問在場記者有否聽過他在福臨門塞春卷及乒乓波，然後稱︰「我有諗過都絕子絕孫呀！」然後續說：

我谷咗氣好耐，最緊要係澄清唔好畀人造謠造非。我好多氣谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球和纜球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴人地喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。 乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢咪踩你囉。造謠造非，遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意畀人塞添，都得㗎。

記者：艾維

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