【MIRROR成員】Jer+Alton+Stanley寒天當大樹下義工　三子照顧浪浪宣揚愛心

▲ MIRROR三子入大樹下做義工。

近年不少MIRROR粉絲都會以偶像名義捐款不同的照顧流浪動物團體，其中「大樹下善待動物庇護站」（大樹下）亦是其中一個受惠對象，早前MIRROR三子，包括邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）和王智德（Alton）在寒冷天氣下，到訪「大樹下」當義工，負責人Jojo亦分享三子當日照顧貓狗過程，以及過去一年「大樹下」面臨的挑戰。

去年12月中香港溫度曾急降至約10度，位於元朗市郊的「大樹下」，當中逾百隻貓狗更加需要義工照料，MIRROR三子Jer、Alton和Stanley正好在當日的寒流下，自動請纓入去幫忙照顧流浪動物。

▲ Jojo（前排右二）十分感激。（Facbook圖片）

「大樹下」資深義工Jojo憶述：「三人透過ViuTV方面聯絡我，稱希望可以入來做義工，當日他們來到時，氣溫極凍，大約只有13度，我經常在那裡工作都凍到震，那日剛好亦沒有男義工，故十分感謝他們來幫手。」

落力做足4小時

3位MIRROR成員本來想幫動物洗澡，但因天氣實在太凍，Jojo覺得未必適合，故建議不如處理場內的雜務，三子亦爽快答應。「他們二話不說便幫手清理貓狗便便，還幫我們餵食、洗食物兜、砌太陽能燈等，相信因為他們有養過寵物，所以很快手，亦做得很妥當，抱起細小的狗狗亦十分純熟，一做便做了四小時，十分落力。」

Jojo最難忘是三子願意幫手清理在「大樹下」場地周圍的便便。「其實不是輕鬆的工作，因為不是一隻動物的便便，而是有近百隻，他們都掃了一大桶！」

MIRROR成員不是首次入來「大樹下」幫忙，如邱傲然（Tiger）便曾為拍攝節目到來做義工，後來又現身義賣活動當店長，Anson Kong和盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲亦曾合資捐助「大樹下」，AK也公開呼籲幫助救援流浪狗狗，可說甚有淵源。

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Jojo感恩道：「很開心看到這些年青偶像以身作則，用藝人力量教導粉絲愛護動物，並能影響更多人對社會多作關注，十分有心。」

僅靠善款營運

「大樹下」是一個主要收留流浪貓狗的庇護場，已經運作了近30年，背後沒有大組織或政府資助，創辦人曾先生原是地盤工人，因不忍看到工地的狗隻被遺棄，故自發租用錦田一個荒廢地方改建成收容所，多年來靠不夠十人的核心成員去運作，並靠市民的善款作營運。

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Jojo坦言，因為疫情反覆，近幾年都難以招募新義工，亦不易去搞義賣活動，只能夠她們這些舊人去支撐。「現時我們收留了約百多隻狗及幾十隻貓，每月租金、糧食、醫藥費都要5位數字，早前剛救了一頭繁殖場的患病狗狗，手術費已要5、6萬，很多時都是靠創辦人曾生去貼錢，所以很需要有心人的捐款。」

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宣揚愛護動物信息

因著JoJo本身的工作常跟娛樂圈接觸，也令「大樹下」帶來知名度，她坦言很感激過去不少藝人朋友如黃智賢、黃劍文、袁文傑，以至天后鄭秀文等經常對此收容所無條件的幫助，另外，早前亦有歌手舉行以愛護動物為主題的慈善音樂會，作為受惠機構的大樹下，亦能紓緩財政上的壓力。

Jojo指明星效應有助讓更多人了解「大樹下」，明年她跟義工們除繼續做更多街站宣揚，也希望能到不同學校舉行講座，希望大眾更能明白善待動物信息，讓需要救援的動物愈來愈少，才是更有意義。

記者：區家歷

