【一語成讖】妻訂製墳墓造型蛋糕勸戒煙　丈夫生日後10日突病逝

▲ 生死有命，可能只是巧合。

一個無心的玩笑，竟然一語成讖 ！馬來西亞一名女子為了讓丈夫戒煙，而訂製了墳墓造型的蛋糕，豈料丈夫在生日後10天就病逝。

據馬來西亞網媒《mStar》報導，一名女子在社交媒體TikTok分享自己失去丈夫的心情，該女子表示丈夫在去年1月3日生日時，她特別訂製一個墳墓造型及煙盒的蛋糕，目的是希望丈夫能夠戒煙。

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沒想到，丈夫數日後發高燒兩個星期而離開人世。而當時女子懷有身孕，不過丈夫來不及見自己的女兒。

該女子一直有囊腫問題，她分享自己在婚後9個月才成功懷孕，當時丈夫非常高興，兩人隨即到診所進行超聲波產檢，丈夫曾要求她在私人診所做健康記錄。「我丈夫當時讓我做一份母親健康記錄，以防他有天不在，能夠負擔得起經費。我就覺得奇怪並詢問他想要去哪裡」怎料丈夫不久就撒手人寰。

女兒出生後，女子在去年12月舉辦迎接嬰兒儀式，但丈夫卻不在身旁。「丈夫的家人為我們的女兒舉辦迎接新生兒的儀式，但我丈夫卻不在了。」她只能帶女兒到丈夫墓前懷念爸爸。

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責任編輯︰王明芳