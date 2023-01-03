【大S前夫】汪小菲認戀張穎穎後傳懷孕　張蘭鬧爆「臭蟲」疑拒女方入門

▲ 汪小菲認戀張穎穎後，即爆出女方懷孕傳聞。

​台灣女星徐熙媛（大S）自與內地商人汪小菲離婚後，花邊新聞爆不停，早前大S再婚嫁舊愛韓國男星具俊曄，而汪小菲亦不顧母親張蘭反對，公開認戀內地女星張穎穎，緋聞女友升格為正印，網民吃盡花生。

以為事件暫告一段落之際，突然又傳出張穎穎懷孕，最爆炸的是有指張蘭不讓女方入門，更鬧爆：「臭蟲，堅決踩死她！」

【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情 直播再爆料：大S嫁小菲為借種

最新影片推介：陳煒專訪

孕味極濃

張穎穎坐正正印女友之位，不久即爆出她懷孕的消息。她在社交平台晒出一張孕味極濃的近照，向來身形瘦削的張穎穎微圓臉頰，而且腹部微微隆起，難怪惹來官宣懷孕的傳聞。

有網民十分「關心」汪小菲，即在張蘭的社交平台留言：「臭蟲張穎穎都官宣懷孕了，蘭姐一定要守住底線啊！給小菲找個好女人。」

而張蘭亦親自回覆該網民：「揍死他（她）！」、「臭蟲，堅決踩死他（她）。」疑似表態拒絕讓張穎穎入門。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

疑向「未來奶奶」開戰

此外，日前再爆出疑似張穎穎鬧爆張蘭的對話截圖，內容包括自己沒在怕、得罪她的人沒有好下場等。

不過事後張穎穎堅稱這些對話截圖為惡意P圖，並保留法律追究權利。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R