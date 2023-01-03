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【覆核獲償】英語教師獲聘後遭教局拒聘　女教師覆核勝訴獲賠償逾69.5萬元

社會 15:00 2023/01/03

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英語教師獲聘後遭教局拒聘，女教師覆核勝訴獲賠償逾69.5萬元。（資料圖片）

47歲女教師原獲通知受聘為官立小學英語教師，惟後來獲教育局通知不獲受聘，女教師稱因她向校方呈交履歷，根據內部政策校方只可處理從局方取得之履歷，女教師早前就此申請司法覆核獲判勝訴，法官並頒令局方須作出賠償。法官（3日）今就賠償金額頒下書面判決，裁定女教師就未來收入損失獲賠償共69.5萬元。

申請人唐惠儀（譯音），答辯人教育局局長及教育局。根據法官早前於判詞指出，申請人經面試後，獲通知被1間官立小學選為以英語為母語的英語教師（Native-speaking English teacher，簡稱NET），惟申請人其後被告知不獲受聘，遂向高院申請司法覆核，質疑沒有政策顯示學校只能處理從教育局取得之履歷表，認為做法不合理。法官裁定覆核勝訴，並頒令申請人獲賠償。

法官今就賠償金額頒下判詞指，申請人與校方已達洽談合約階段，並已獲受聘，惟因局方干預而導致申請人最終不獲聘用，故認為本案適合頒下賠償令。法官指申請人要求局方就一般損失作賠償，包括其情緒及心理受嚴重創傷賠償300萬元，失去兩年收入損失逾195萬元，以及未來收入損失逾1,099萬元，要求共賠償逾1,604萬元。

法官接納答辯人一方指出，就一般損失及收入損失而言，申請人未能提交包括醫療證據等具體證明，申請人解釋缺乏醫療證據就損失作評估，因個人因由而未有求診心理或精神科專家，法官認為不能接受，故拒絕就此項目作出賠償命令。

至於未來收入損失項目，法官指出申請人稱最少損失兩年服務合約之損失，惟法官指申請人期間已獲受聘另一工作1年，故就未來收入損失裁定獲償逾69.2萬元，另就資歷評估教師註冊費額外支付之3,130元獲賠償，答辯人須向申請人賠償共逾69.5萬元。

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記者：林育慧

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