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【兩地通關】陳恒鑌倡先開放有鐵路接駁口岸　陳宗彝：據悉深圳灣口岸有10000配額

政治 15:31 2023/01/03

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陳恒鑌建議，先開放有鐵路接駁的口岸。（資料圖片）

港府爭取最快本周日與內地首階段通關，初期有人數安排，民建聯立法會議員陳恒鑌認為，初期配額為4萬較合適，建議先開放有鐵路接駁的口岸。

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝則表示，正安排直通巴士驗車，又相信短期內可以有超過100輛巴士投入服務。據他了解，通關初期，深圳灣口岸有10000人次配額，他相信直通巴運力會超過一萬。

陳恒鑌今日接受電台訪問時指，通關的配額以過往每日人流的10%去計算會較為合適，即每日約4萬至5萬人，他解釋，以目前內地疫情，香港市民在開關初期未必「一窩蜂」北上，他又建議，首星期以羅湖、落馬洲及高鐵西九龍站為主，而西部通道及港珠澳大橋也要開放，之後再分兩階段或三階段逐步擴大，到農曆新年時恢復至疫情前正常水平。

不過，陳恒鑌擔心，港鐵東鐵綫由12卡車變9卡車，載客量減少，對通關將是很大考驗，他認為，初期人流應該不大，相信沒有大影響，但當回復正常通關後，尤其東鐵綫，會面對很大壓力，希望港鐵在調配車上可以盡快調配到最大運力。

陳宗彝在同一節目則指，直通巴士服務在通關初期沒有問題，但到下一階段，因不少跨境巴士已停駛3年，需時維修，盼政府提供復業基金資助。

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責任編輯：關景騰

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