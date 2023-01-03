【冠軍貓展】疫後全港首個國際級選貓盛事 近百靚貓競逐Best Cat殊榮

▲ MC丁會參加比賽。

疫後全港首個CFA國際級「貓招兔來」冠軍貓展暨選美盛事，即將於本周六、日，即2023年1月7至8日一連兩天於新蒲崗ARTISAN HUB舉行，公眾可免費帶愛貓去遊玩兼獲派貓貓專屬贈品。

比賽由擁有過百年歷史的國際組織CFA (The Cat Fanciers’ Association 國際愛貓聯合會) 香港註冊分會舉辦，為疫後首度邀請海外評判出席參與評審工作，屆時將有近百隻來自20個品種的純種貓隻參加「選美」，佔CFA認可的42個純品種貓近一半，觀賞價值極高，當中包括美國捲毛貓、伯曼貓、緬因貓、挪威森林貓、西伯利亞貓、康沃耳帝王貓、塞爾凱克捲毛貓、阿比西尼亞猫、孟加拉豹貓、孟買貓、美國短毛貓、布偶貓以及稀有品種如加拿大無毛貓等，被譽為「勞士萊斯」級選貓盛事。

最近為熱爆歌手張天賦MC CHEUNG演唱會拍宣傳海報的明星貓「MC丁」，為俄羅斯藍貓亦會參賽，呼聲極高。至於騎在MC CHEUNG膊上拍照的「MC虎」，則會在場內寵物友善小型CAFÉ內，與其主人THOMAS一起「迎賓」，並有專人獨家傳授，如何令貓星人安心陪伴主人去街的秘訣，打破外界以為愛貓只可以「宅」在家中的固有思想。只要遵循專家貼士，貓貓也可以與主人「拍住上」，一起外出享受陽光及自由空氣，甚至陪伴在主人身邊一起在咖啡台遛逛。

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成立於1906年的CFA，為全世界最大純種貓註冊組織，以促進貓星人的福祉為使命。除了美加之外，在日本、歐洲及中國均設有支部。今次CFA派出世界級專業評審來港，將會根據國際賽的標準，對貓隻的身型、體格、毛色等各方面進行評分。比賽將設有四大參賽組別，包括成貓組 (八個月或以上未絕育）、絕育貓組 (八個月或以上已絕育）、幼貓組 (四至七個月）以及家貓組（四個月或以上），評審將在各組別選出十名優勝者；大會同時亦會將所有參賽貓隻 (家貓組除外) 分設長毛及短毛貓組，並在兩組別各選出十名勝出「佳麗」。

據統計資料，受香港「貓奴」悉心供養的貓星人，數字不斷攀升，由2010 年的167,600升至2018年的184,100。主辦單位希望可以藉此選美及展覽機會，讓公眾人士接觸及認識世界上不同的貓品種，保育及承傳不同的純種貓品種之餘，亦向各貓奴及準貓奴灌輸愛護及養育貓隻知識，在生活上全方位培育貓隻的身心靈健康。由餵食、飲水安排、身體檢測、陪玩方法及日常訓練，令牠們可以融入家中成為堅實一員，令貓隻健康成長之餘，亦令與愛貓生活更加豐富愜意。展場上亦設有領養教育服務，為希望領養貓隻的準主人提供有關資訊。

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「貓招兔來」冠軍貓展及其他活動，公眾人士免費入場，更獲派小禮品（K-Clean (消毒清潔用品) 20ml試用裝及Royal Canin （寵物主食糧）- 50g試食包 ）派完即止。

注意：場內嚴禁飲食要戴口罩，比賽範圍內只准貓隻進入，訪客如攜帶貓隻入場參觀，有關貓隻必須跟從漁護署指示打齊針以確保安全。

「貓招兔來」冠軍貓展活動詳情

日期：2023年1月7至8日

時間：11am - 5 pm

地點： Artisan Hub九龍新蒲崗六合街9號5樓

費用：免費入場