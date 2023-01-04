【兔年運程】 2023年事業暢旺升職加薪 事業運最強及最差三甲生肖

無論老闆定係打工一族，當然都係望事業暢旺，升職加薪啦。除左自身努力之外，如果仲有運氣之助，自然事半功倍，今年邊D生肖係呢方面易跑出呢?而邊D會比較辛苦D，有咩要注意呢?就等羅師兄同大家分析下。

事業運季軍: 豬

流年吉星形象: 客戶，訂單

意象上，今年會比較忙，因為多客戶，多訂單，所以無論自僱定係打工，都會有成績。但係賺幾多呢?財運吉星方面，又唔算太強，再者多客多單亦有機會是非小人多，所以係挑戰表現年。季軍啦!

事業運亞軍: 羊

流年吉星形象: 認真開會，推薦信

意象上，今年有個認真開會既象，意味同事齊心合力，做領導既有領導力，做基層既有勢行力，所以今年事業運唔弱啊。再加上有推薦信，有咩難題難關都有人保薦，幫你排解，就俾個亞軍屬羊既朋友。

事業運冠軍: 猴

流年吉星形象: 大老闆，升職信

上年犯太歲慘豬豬，今年意象上，終於得到大老闆看重喇，仲有粒代表升職信既吉星。今年事業上係發力之年，冠軍就頒俾你啦。

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事業運尾三(排名不分先後):

龍

流年凶星形象: 吵架，打毒針

今年屬龍既朋友要留意口舌事非喇，唔係話唔據理力爭，而係要留意自己情商。因為星象除左嘈交，仲有機會俾人”打毒針”，留意打毒針唔同督背脊。督背脊係你衰野俾人爆響口，屬告密；而打毒針係指進讒，抵毀。所以自己言行要多多注意。

鼠

流年凶星形象: 跨欄，空銀包

呢個象係指事業上會好似跑步要跨欄咁，好多事未必可以一步到位，阻滯比較多，自然唔係利好啦。另外空銀包，就代表今年就算加薪都未必會如你所想，不過唔好氣餒啊，係跨欄過程中，係你能力既體現，有機會係客戶或者老闆上司心中留下深刻印象。

雞

流年凶星形象: 閉路電視，惡上司

呢個象好易解啦，有個惡上司成日睇住個CCTV，睇下邊個偷懶，就走黎鬧人。所以今年事業運上，心情首先會易受影響。不過有危先有機，好好把握，或者會有好消息都唔定。

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