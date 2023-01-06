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【兔年運程】財為養命之源 2023財運最強及最差三甲生肖

休閒消費 12:41 2023/01/06

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古人有云:財為養命之源。大家都想財運享通，究竟新一年係財運方面，邊D生肖易跑出，邊D會比較辛苦D呢?就等羅師兄同大家分析下。

財運冠軍: 猴

流年吉星形象: 富爸爸，升職信，好老闆

形象上，好似同錢無咩實質相連。其實呢個先係最好既組合，有富爸爸，即係今年有長輩貴人助力啦，咁財運方面都唔會差喇。再加上有好老闆關照住，仲加封升職信，仲唔係升職加薪既節奏?咁樣順風順水咁得財，第一位非屬猴莫屬啦!

財運亞軍: 馬

流年吉星形象: 好媽媽，炮仗

形象上，好似又係同錢無咩實質相連。但其實呢個組合亦都相當旺財，太陰星多數代表女貴人，好媽媽，多貴人自然有利財運啦。再加上炮仗代表喜慶事，升職，慶功，呢類都係喜慶事啊。所以都係賺安穩錢，羅師兄就頒個亞軍俾屬馬既朋友先。

財運季軍: 豬

流年吉星形象: 錢箱，管理層，開會

有個錢箱，今年起碼叫做搵到錢先。見到管理層同開會，即係今年好多時都要搏殺，同關乎同事之間既合作。基本上事業運同財運都唔會差，就俾個季軍屬豬既朋友。

財運尾三(排名不分先後):

流年凶星形象: 刀，哭聲

刀係表示多損傷，所以要注意健康影響破財或者財運喇。而且仲見到有哭既像，心情應該麻麻地，對賺錢都多少有影響，所以屬兔既朋友今年要樂觀D，盡量少D參加具危險性既活動。

流年凶星形象: 好長既賬單

好長既賬單意味好大既好支啦，財來財去，而且仲要犯太歲，所以屬雞既朋友今年真係要避免投機賭博，同埋理性消費啊。

流年凶星形象: 跨欄，爛花同空銀包

今年做事好似跑步要跨欄咁，無論做生意定工作都未必可以一步到位，所以花費開銷仍會比較多。另外爛花同空銀包，就係好高機會因為感情而破財，尤其係單身既朋友，就更加要注意桃花質量，小心賠了金錢又要hurt啊。
 

撰文 : 羅師兄 羅比居士

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